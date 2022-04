Cancelarul Austriei a avut o discuţie "directă” și ”dură” cu Putin

Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a anunţat, luni după-amiază, că a avut o discuţie „foarte directă" şi „dură", la Moscova, cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, cerându-i oprirea războiului din Ucraina.

„Discuţia a fost foarte directă, deschisă şi dură, nu a fost o vizită de prietenie. Am evocat crimele de război din Bucha şi din alte locuri şi am subliniat că toţi cei responsabili trebuie traşi la răspundere. Am transmis că vor fi aplicate sancţiuni suplimentare Rusiei, atât timp cât în Ucraina mor oameni", a declarat Karl Nehammer, potrivit presei internaționale.

„Am transmis mesajul important că acest război trebuie să fie oprit", a precizat cancelarul Austriei, primul lider occidental care efectuează o vizită la Moscova de la începerea conflictului militar dintre Rusia şi Ucraina. „Îi voi informa pe partenerii noştri europeni despre discuţiile cu preşedintele Rusiei şi ne vom consulta asupra viitoarelor măsuri", a subliniat acesta.

Citește și / Autoritățile ucrainene anchetează aproape 6.000 de crime

Peste 5.800 de presupuse crime comise de militari ruși sunt anchetate de autorități, susțin oficiali din Ucraina, potrivit Sky News.

Este vorba despre 5.889 de infracțiuni înregistrate de Biroul Procurorului General al Ucrainei.

Anunțul vine după ce purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a negat că astfel de crime au fost comise.

„Negăm că armata rusă poate avea ceva în comun cu aceste atrocități", a declarat Dmitri Peskov, pentru Sky News.

De asemenea, acesta a susținut că imaginile de la Bucea, unde fotografiile arată numeroși civili ucraineni uciși, au fost o „insinuare bine pusă în scenă, nimic altceva".

Citește și: De ce Putin este disperat să câștige războiul până la data de 9 mai. Serviciile ar fi dejucat planurile liderului de la Kremlin

Citește și: Trecutul îl prinde din urmă pe George Simion! Ioana Constantin: Cine a coordonat intrarea AUR în Parlamentul României a știut foarte bine ce face / video

În altă ordine de idei, amintim că Guvernul Croaţiei a anunţat, luni după-amiază, expulzarea a 24 de diplomaţi şi funcţionari din cadrul Ambasadei Rusiei, ca reacţie la invazia din Ucraina, o măsură aplicată în coordonare cu numeroase alte state din cadrul Uniunii Europene.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News