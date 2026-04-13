DCNews Stiri Britney Spears, la dezintoxicare după ani de probleme cu dependențele
Data publicării: 14:38 13 Apr 2026

Britney Spears, la dezintoxicare după ani de probleme cu dependențele
Autor: Dana Mihai

britney-spears Sursa foto: Facebook Britney Spears

Britney Spears a fost internată într-un centru de reabilitare din SUA pentru abuz de substanțe, decizie luată voluntar după ani de probleme și pe fondul unui dosar de conducere sub influență.

Britney Spears se află într-un centru de reabilitare pentru abuz de substanțe, potrivit informațiilor publicate de TMZ.

Artista s-a internat în urmă cu câteva zile într-o unitate din Statele Unite, după ce apropiații au îndemnat-o în repetate rânduri să facă acest pas. De această dată, ea a acceptat voluntar, realizând că situația a ajuns într-un punct critic.

Probleme vechi cu drogurile și alcoolul

Britney s-a confruntat de-a lungul anilor cu probleme legate de consumul de droguri, în special Adderall, dar și de alcool. Surse susțin că, în timpul călătoriilor frecvente în Mexic, își reînnoia constant stocul de medicamente.

Citește și: Britney Spears, decizie referitoare la drepturile asupra întregului catalog muzical

Decizia de a merge la dezintoxicare ar fi influențată și de un dosar de conducere sub influență (DUI) aflat pe rol. Potrivit unor surse, artista este conștientă că acest demers ar putea avea un impact pozitiv în fața judecătorului, demonstrând că tratează situația cu seriozitate.

Arestarea din martie și sprijinul familiei

Britney Spears a fost arestată pe 4 martie 2026, în Ventura County, California, pentru presupusă conducere sub influență. Surse apropiate spun că fiii săi și alte persoane din anturaj o susțin în această decizie.

Durata programului de reabilitare nu este stabilită, însă, deși astfel de tratamente durează în mod obișnuit aproximativ 30 de zile, există posibilitatea ca artista să rămână mai mult pentru a-și consolida recuperarea. În trecut, Britney a mai apelat la astfel de programe, însă le-a întrerupt după doar câteva zile.

Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Sorin Grindeanu a băgat PSD într-o situație fără ieșire. Bogdan Chirieac: Ilie Bolojan ajunge erou
Publicat acum 26 minute
Blocada lui Trump în Iran începe ACUM!
Publicat acum 33 minute
Blocaj total în aeroporturile europene: Noul sistem Entry/Exit lasă pasagerii la cozi, iar avioanele decolează aproape goale
Publicat acum 57 minute
Peter Magyar îl acuză pe Viktor Orban că și-a trădat țara. ”I-a trădat pe maghiarii din Transilvania”
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Singura țară din lume care nu depinde de nimeni pentru hrană. Unde se situează România în clasament
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 7 minute
Prima reacție de la Moscova după eșecul lui Viktor Orban. Update: Peskov, noi precizări
Publicat acum 3 ore si 41 minute
China, prima reacție după victoria lui Peter Magyar în Ungaria
Publicat acum 9 ore si 15 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 45. Blocada lui Trump în Strâmtoarea Ormuz. ”Operațiunea, în următoarea oră”
Publicat acum 7 ore si 37 minute
Peter Magyar, un Viktor Orban mai nuanțat: Nu va fi o supunere a Ungariei față de UE / Ce are de câștigat România
Publicat acum 9 ore si 11 minute
Horoscop 13 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

scenariul cel mai negru in cazul coifului de la cotofenesti de ce ar trebui sa ne ingrijoram Scenariul cel mai negru în cazul Coifului de la Coțofenești. De ce ar trebui să ne îngrijorăm

de Val Vâlcu

ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
