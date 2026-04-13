Britney Spears, la dezintoxicare după ani de probleme cu dependențele

Britney Spears se află într-un centru de reabilitare pentru abuz de substanțe, potrivit informațiilor publicate de TMZ.

Artista s-a internat în urmă cu câteva zile într-o unitate din Statele Unite, după ce apropiații au îndemnat-o în repetate rânduri să facă acest pas. De această dată, ea a acceptat voluntar, realizând că situația a ajuns într-un punct critic.

Probleme vechi cu drogurile și alcoolul

Britney s-a confruntat de-a lungul anilor cu probleme legate de consumul de droguri, în special Adderall, dar și de alcool. Surse susțin că, în timpul călătoriilor frecvente în Mexic, își reînnoia constant stocul de medicamente.

Decizia de a merge la dezintoxicare ar fi influențată și de un dosar de conducere sub influență (DUI) aflat pe rol. Potrivit unor surse, artista este conștientă că acest demers ar putea avea un impact pozitiv în fața judecătorului, demonstrând că tratează situația cu seriozitate.

Arestarea din martie și sprijinul familiei

Britney Spears a fost arestată pe 4 martie 2026, în Ventura County, California, pentru presupusă conducere sub influență. Surse apropiate spun că fiii săi și alte persoane din anturaj o susțin în această decizie.

Durata programului de reabilitare nu este stabilită, însă, deși astfel de tratamente durează în mod obișnuit aproximativ 30 de zile, există posibilitatea ca artista să rămână mai mult pentru a-și consolida recuperarea. În trecut, Britney a mai apelat la astfel de programe, însă le-a întrerupt după doar câteva zile.