Britney Spears, la dezintoxicare după ani de probleme cu dependențele

Britney Spears a fost internată într-un centru de reabilitare din SUA pentru abuz de substanțe, decizie luată voluntar după ani de probleme și pe fondul unui dosar de conducere sub influență.
Britney Spears se află într-un centru de reabilitare pentru abuz de substanțe, potrivit informațiilor publicate de TMZ.
Artista s-a internat în urmă cu câteva zile într-o unitate din Statele Unite, după ce apropiații au îndemnat-o în repetate rânduri să facă acest pas. De această dată, ea a acceptat voluntar, realizând că situația a ajuns într-un punct critic.
Britney s-a confruntat de-a lungul anilor cu probleme legate de consumul de droguri, în special Adderall, dar și de alcool. Surse susțin că, în timpul călătoriilor frecvente în Mexic, își reînnoia constant stocul de medicamente.
Decizia de a merge la dezintoxicare ar fi influențată și de un dosar de conducere sub influență (DUI) aflat pe rol. Potrivit unor surse, artista este conștientă că acest demers ar putea avea un impact pozitiv în fața judecătorului, demonstrând că tratează situația cu seriozitate.
Britney Spears a fost arestată pe 4 martie 2026, în Ventura County, California, pentru presupusă conducere sub influență. Surse apropiate spun că fiii săi și alte persoane din anturaj o susțin în această decizie.
Durata programului de reabilitare nu este stabilită, însă, deși astfel de tratamente durează în mod obișnuit aproximativ 30 de zile, există posibilitatea ca artista să rămână mai mult pentru a-și consolida recuperarea. În trecut, Britney a mai apelat la astfel de programe, însă le-a întrerupt după doar câteva zile.
de Val Vâlcu