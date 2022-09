Botezatu, apreciat de soția unui fost președinte: Din acel moment mă urmărește

Cătălin Botezatu i-a atras atenția Carlei Bruni, soția lui Nicolas Sarkozy, când a fost invitat la Festivalul de la Veneția.

“La Venezia, am stat în cel mai luxos hotel, St. Regis-Venezia și am avut șansa să stau în cel mai luxos apartament, suita Monet. Sau suita în care, în 1903, Monet a pictat nu mai puțin de 33 de tablouri celebre. A stat în acest apartament mai mult de 6 luni împreună cu soția sa.

Încăperea are aproape 300 și ceva de mp, are vedere superbă către curtea interioară, spre canalul central, presărată cu foarte multe obiecte de artă. Are foarte multe obiecte din Murano, numai cu mobilă scumpă. În hotel am avut vecini celebri, seară de seară se desfășurau party-uri, Yves Saint Laurent, Dior, ale celor de la Armani.

Cazați cu mine în același hotel au fost Eva Herzigova, tot staful Armani, Carla Bruni pe care am postat-o pe Instagram, am tăguit-o, apoi mi-a dat și ea tag. Și mă bucur că din acel moment mă urmărește și mi-a dat tag la pozele din Venezia, mă simt onorat. Eu am postat-o, ea m-a repostat, eu am postat-o, ea m-a rerepostat!

Au foarte mulți actori și modele celebre, Shia Saide Labeouf, Nicholas Hoult. Culmea e că atunci când l-am postat era și un film cu el, în aceeași seară pe ProTV. A fost foarte multă lume bună și cunoscută la Venezia, actrița Zooey Deschanel, am dat interviu la televiziunea lui Berlusconi. Am participat la toate petrecerile importante, am socializat cu șefa de la Vogue Italia.

A fost foarte frumos! Pe lângă faptul că am fost pe red carpet, de pe terasa hotelului St. Regie am văzut și celebra regată care se desfășoară pe canal în timpul Festivalului de la Venezia. Și am bifat și Golden Globe Awards, de la Lido di Venezia”, a mărturisit Cătălin Botezatu pentru ciao.ro.

De la Untold, Cătălin Botezatu a ajuns pe litoralul românesc. Designerul a fost pentru prima dată în stațiunea Vama Veche și spune că a fost impresionat. Creatorul de modă susține că s-a simțit ca peste hotare și nu se aștepta ca o stațiune de la malul mării noastre să se ridice la astfel de standarde. Designerul Cătălin Botezatu a vorbit despre experiența trăită în Vama Veche.

”E ceva superb, lume bună. Parcă nu ești în România. Am văzut niște locații… Deși, de-a lungul timpului, am auzit de Vamă lucruri frumoase și suculente ca povestiri, iată, la vârsta mea, pentru prima oară în viață, am ajuns aici. Inițial, am fost la ziua unui prieten care tot venea în Vamă la o vilă superbă. Când am intrat în ea mi s-a părut că mă aflu în altă țară. Totul era modern, de la decorațiuni, cameră, piscină… mi s-a părut o altă lume. Și nu doar aici. Aceeași impresie mi-au dat-o și alte construcții. Parcă nu făceau parte din acea Vamă de care auzisem eu. Să nu mai spun de plajele frumoase, de muzică, baruri, cluburile extraordinare cu decorațiuni frumoase” a spus designerul Cătălin Botezatu, pentru Fanatik.

