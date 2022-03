Întrebat dacă acest proiect de lege i-a adus impopularitate, deputatul a spus că aceasta a venit doar din partea anumitor parlamentari, nicidecum din partea șoferilor responsabili.

„Singura impopularitate pe care o am eu este doar în rândul anumitor parlamentari. În 2019, am depus prima variantă a proiectului de lege referitor la posibilitatea ca polițiștii să dea amenzi și pe baza înregistrărilor video primite de la participanții la trafic. Cele mai multe opinii contrare au venit din Parlament. Din partea cetățenilor responsabili, participanți la trafic, a venit foarte multă susținere. Dar remarc un lucru: De patru ani de când lucrez pe acest proiect, nu am văzut o dezbatere mai completă, mai exhaustivă ca aici. Și vreau să vă felicit din inimă pentru această inițiativă”, a spus Mihai Botez, deputat USR, la dezbaterea ONLINE: ”Haos în trafic, mii de morți pe șosele! Siguranța rutieră, problemă majoră în România”, organizată de DC News Media Group, trust media din care fac parte DCNews, DCBusiness, DCMedical, ȘtiriDiaspora, DefenseRomânia, Spectacola, Astrosens, DCNewsTV și Radio DCNews

„Proiectul de lege pe care l-am propus nu este ceva inovativ. Eu doar am venit cu o soluție matură, care deja funcționează în societățile mai civilizate, în țările la care noi ne uităm cu admirație. Un astfel de sistem funcționează în Marea Britanie. Este foarte clar: Cei care vor să trimită către Poliție sesizările lor cu privire la anumite încălcări ale regulilor de circulație trebuie să intre pe un site și acolo completează un formular și acolo spune ce abateri pot anunța”, a mai spus Mihai Botez. Declarațiile complete le găsiți la finalul dezbaterii organizate în cadrul DC News.

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal

Amintim că în legislatura anterioară, Mihai Botez a propus o inițiativă legislativă prin care și-a propus să introducă posibilitatea legală de a utiliza camerele de bord (dash-cam) în constatarea contravențiilor rutiere. Cetățenii ar fi trimis înregistrările către Poliție, iar agenții ar fi putut aplica amenda, bazat pe înregistrările primite. Dacă acest proiect trece, singurul pas care ar mai fi necesar s-ar referi la crearea unei platforme web prin care șoferii să poată încărca înregistrările, făcând raportarea mult mai facilă.

DC News Media Group, trust media din care fac parte DCNews, DCBusiness, DCMedical, ȘtiriDiaspora, DefenseRomânia, Spectacola, Astrosens, DCNewsTV și Radio DCNews, a organizat dezbaterea ONLINE: ”Haos în trafic, mii de morți pe șosele! Siguranța rutieră, problemă majoră în România”.

O puteți urmări aici:

România a rămas statul membru al Uniunii Europene cu cea mai ridicată rată a accidentelor mortale pe șosele

Starea drumurilor, aglomerația din trafic, dar mai ales nerespectarea regulilor de circulație, deopotrivă de către participanții la trafic, cât și de pietoni, reprezintă principalele cauze ale producerii accidentelor grave.

Nu puține sunt cazurile în care încălcarea cu intenție sau din culpă a regulilor de circulație a dus la producerea unor accidente grave, iar determinarea persoanei vinovate a fost dificil de realizat în lipsa constatării directe a polițistului rutier sau a prezenței unor martori la locul și în momentul producerii incidentului din trafic. Multe încălcări ale regulilor de circulație sunt surprinse de camerele de bord ale participanților la trafic, dar înregistrările nu pot fi folosite de polițiștii rutieri ca bază pentru constatarea contravențiilor și aplicarea de sancțiuni.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News