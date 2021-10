Bolsonaro, preşedintele Braziliei, interzis pe stadion pentru că nu este vaccinat

"Am vrut să văd meciul lui Santos, dar mi s-a spus că trebuie să fiu vaccinat. De ce? Eu am mai mulți anticorpi decât cei care s-au vaccinat. Vaccinarea este o decizie personală. Soția mea, de exemplu, a decis să se vaccineze în SUA. Eu, nu", le-a spus Bolsonaro jurnaliștilor, citat de RMC Sport.

#Brazil President Jair Bolsonaro,who refused to be vaccinated against COVID-19, could not enter a football stadium to watch Santos vs. Gremio match “Why vaccine passport?…I have more antibodies than those who took the vaccine.” 10/10/2021 pic.twitter.com/tOOy2tSLDR