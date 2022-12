Boicot împotriva Austriei. Mircea Badea: Stați liniștiți, vom scoate niște aburi pe nări acum, nimic altceva nu se va întâmpla

„În primul rând, presupusul boicot - care vine pe parte emoțională - nu se va întâmpla sigur. Îmi aduc aminte foarte bine, ca și cum ar fi fost azi, că, la un moment dat, pe vremurile cu mitingurile, cu Dragnea, nu mai intru în detalii, a fost o treabă cu o bancă... Și eu m-am dus acolo, am zis nu se poate, am lichidat conturile. Cine a mai fost din arealul meu de răspândire care a făcut la fel? Nimeni! Eu am fost pe acțiune. Deci, stați liniștiți, vom scoate niște aburi pe nări acum și nimic altceva nu se va întâmpla”, a spus Mircea Badea, joi seară, la Antena 3 CNN.

„În al doilea rând, sigur că noi acum părem victime. S-a făcut o mare nedreptate. Corect. Doar că la statutul nostru de victime noi am contribuit, practic în toată istoria noastră recent. Noi ne-am fundamentat și consolidat un statut de victimă foarte consistent”, a mai spus Mircea Badea.

Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne a respins, joi, aderarea Bulgariei şi României la spaţiul Schengen, două voturi fiind împotrivă, în condiţiile în care era nevoie de unanimitate. Dintre cele 27 de ţări membre UE, Austria şi Olanda au votat împotrivă, cea din urmă menţionând că se opune doar aderării Bulgariei.

Amintim că preşedintele Klaus Iohannis a precizat că este profund nedreaptă opoziţia Austriei în Consiliul JAI de joi în care a fost dat votul privind aderarea României la Schengen.

„Lipsa consensului de astăzi în ceea ce priveşte aderarea României la Schengen, pe fondul opoziţiei Austriei, este profund nedreaptă pentru ţara noastră şi cetăţenii români. România merita să primească un vot favorabil. O confirmă datele solide, rezultatele misiunilor recente de evaluare ale statelor membre şi instituţiilor europene. Un singur stat membru a ales să ignore aceste realităţi şi să blocheze unanimitatea europeană, în mod inexplicabil şi dificil de înţeles pentru întreaga Uniune Europeană. Atitudinea regretabilă şi nejustificată a Austriei din cadrul reuniunii de astăzi riscă să afecteze unitatea şi coeziunea europene, de care avem atât de multă nevoie mai ales în actualul context geopolitic”, a declarat Klaus Iohannis, potrivit comunicatului de presă al Administraţiei Prezidenţiale.

Raiffeisen, prima reacție după ce Austria a lovit România la Schengen

Reprezentanţii Raiffeisen Bank îşi exprimă surprinderea faţă de votul negativ dat aderării României la Spaţiul Shengen, dar subliniază că nu comentează deciziile politice.

'În contextul votului negativ pentru aderarea României la spaţiul Schengen, nu suntem în măsură să comentăm asupra deciziilor cu caracter politic, mai mult decât că ne arătăm surprinşi de această decizie. Grupul Raiffeisen Bank International, alături de Raiffeisen Bank România, ca una din cele mai importante pieţe din Europa Centrală şi de Est, este un promotor al valorilor democratice ce unesc comunitatea europeană şi susţine creşterea economică sustenabilă prin intermediul unei pieţe comune bazată pe liberă circulaţie a bunurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor', se arată într-o postare pe pagina de Facebook a băncii.

Reprezentanţii băncii menţionează că Raiffeisen Bank este o bancă locală, care finanţează şi susţine economia românească de 25 de ani, fiind a treia bancă din punct de vedere al creditării în piaţă.

