Bode, mesaj pentru poliţiştii de frontieră: 2020 a fost un an al provocărilor şi al ineditului

"Am transmis astăzi, în cadrul ședinței de evaluare a activității desfășurate în anul 2020 de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, un mesaj de apreciere și de încredere pentru devotamentul și profesionalismul cu care polițiștii din această structură își îndeplinesc misiunile în interesul cetățenilor și al României.

Anul 2020 a fost un an al provocărilor, al ineditului, inclusiv pentru polițiștii de frontieră care au desfășurat o activitate intensă generată de gestionarea situațiilor create la frontiere în contextul pandemiei. Aprecierea mea față de această armă este cu atât mai mare cu cât polițiștii de frontieră au fost pe parcursul acestei pandemii în prima linie, fiind la datorie la granițele României. Poliția de Frontieră și-a demonstrat anul trecut capacitatea foarte bună de adaptare și transformare la noile tendințe globale, inclusiv în privința criminalității, iar rezultatele obținute dovedesc acest lucru. Poliția de Frontieră are un rol crucial în asigurarea unui climat de legalitate la frontierele țării!", transmite Lucian Bode.

Bode: Polițiștii de frontieră s-au ridicat la înălțimea misiunilor ce le-au fost încredințate

"Fie că vorbim despre fenomenul de contrabandă care reprezintă una din principalele provocări infracționale prezente la frontierele României, fie că ne referim la fenomenul migraționist care a luat amploare națională, depășind granițele unei comunități locale, polițiștii de frontieră s-au ridicat la înălțimea misiunilor ce le-au fost încredințate.

Dacă astăzi România este una dintre țările europene sigure, atunci acest lucru se datorează și efortului reprezentanților Poliției de Frontieră, cooperării eficiente și a modului in care și-au îndeplinit misiunile. Am reafirmat și cu această ocazie faptul că România este pregătită pe deplin pentru a adera la spațiul Schengen. Pentru atingerea acestui deziderat, Poliția de Frontieră contribuie in mod susținut prin profesionalismul, corectitudinea și determinarea de care dă dovadă in activitatea de zi cu zi", subliniază ministrul Afacerilor Interne.