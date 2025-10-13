Berlinul promite sprijin României în fața agresiunilor rusești: Suntem hotărâți

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a început luni un turneu diplomatic în Bulgaria și România, promițând celor două țări sprijin ferm împotriva amenințărilor venite dinspre Rusia.

„Europa de Sud-Est este un punct strategic central al continentului nostru”, a declarat Wadephul înaintea plecării, adăugând că România și Bulgaria sunt „parteneri cruciali pentru securitatea și stabilitatea Europei”.

Șeful diplomației germane a avertizat că pericolele care planează asupra frontierelor externe ale Uniunii Europene și asupra flancului sud-estic al NATO sunt vizibile mai ales în regiunea Mării Negre, în contextul războiului din Ucraina. „Tot aici se va decide dacă Europa rămâne capabilă să acționeze - în ceea ce privește securitatea, solidaritatea și dezvoltarea în continuare a uniunii noastre”, a spus acesta.

Prima oprire a lui Wadephul a fost luni la Sofia, unde s-a întâlnit cu ministrul bulgar de externe, Gheorg Gheorghiev. Marți, el urmează să ajungă la București pentru discuții oficiale cu omoloaga sa, Oana Țoiu.

"Suntem clar hotărâți să protejăm și să apărăm Europa împreună cu România"

Referindu-se la recentele incidente din spațiul aerian al României, provocate de drone rusești, ministrul german a condamnat ferm aceste acțiuni. „Suntem clar hotărâți să protejăm și să apărăm Europa împreună cu România”, a afirmat el, potrivit agenției dpa.

În același timp, Wadephul a elogiat progresele Bulgariei, pe care a descris-o drept un exemplu pentru țările din Balcanii de Vest. Aderarea iminentă a Sofiei la zona euro, prevăzută pentru ianuarie 2026, este, în opinia sa, un semnal de stabilitate atât pentru Bulgaria, cât și pentru întreaga Uniune Europeană.

Ministerul german de Externe a anunțat că discuțiile din această vizită vor aborda teme economice, consolidarea competitivității europene și politica de extindere a Uniunii.

Inițial, Wadephul trebuia să înceapă turneul la Atena, unde urma să se întâlnească cu ministrul grec de externe, Giorgos Gerapetritis, însă vizita a fost anulată după ce oficialul elen a plecat în Egipt pentru ceremonia de semnare a planului de pace din Gaza, conform Agerpres.