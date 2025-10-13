€ 5.0903
|
$ 4.3905
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 23:12 13 Oct 2025

Berlinul promite sprijin României în fața agresiunilor rusești: Suntem hotărâți
Autor: Tiberiu Vasile

soldati_22097900 Foto Ilustrativ/Pixabay
 

Germania transmite un nou semnal de solidaritate față de România și Bulgaria, promițând sprijin în fața amenințărilor rusești și subliniind rolul strategic al Europei de Sud-Est în securitatea continentului.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a început luni un turneu diplomatic în Bulgaria și România, promițând celor două țări sprijin ferm împotriva amenințărilor venite dinspre Rusia. 

„Europa de Sud-Est este un punct strategic central al continentului nostru”, a declarat Wadephul înaintea plecării, adăugând că România și Bulgaria sunt „parteneri cruciali pentru securitatea și stabilitatea Europei”.

Șeful diplomației germane a avertizat că pericolele care planează asupra frontierelor externe ale Uniunii Europene și asupra flancului sud-estic al NATO sunt vizibile mai ales în regiunea Mării Negre, în contextul războiului din Ucraina. „Tot aici se va decide dacă Europa rămâne capabilă să acționeze - în ceea ce privește securitatea, solidaritatea și dezvoltarea în continuare a uniunii noastre”, a spus acesta.

Prima oprire a lui Wadephul a fost luni la Sofia, unde s-a întâlnit cu ministrul bulgar de externe, Gheorg Gheorghiev. Marți, el urmează să ajungă la București pentru discuții oficiale cu omoloaga sa, Oana Țoiu.

"Suntem clar hotărâți să protejăm și să apărăm Europa împreună cu România"

Referindu-se la recentele incidente din spațiul aerian al României, provocate de drone rusești, ministrul german a condamnat ferm aceste acțiuni. „Suntem clar hotărâți să protejăm și să apărăm Europa împreună cu România”, a afirmat el, potrivit agenției dpa.

În același timp, Wadephul a elogiat progresele Bulgariei, pe care a descris-o drept un exemplu pentru țările din Balcanii de Vest. Aderarea iminentă a Sofiei la zona euro, prevăzută pentru ianuarie 2026, este, în opinia sa, un semnal de stabilitate atât pentru Bulgaria, cât și pentru întreaga Uniune Europeană.

Ministerul german de Externe a anunțat că discuțiile din această vizită vor aborda teme economice, consolidarea competitivității europene și politica de extindere a Uniunii.

Inițial, Wadephul trebuia să înceapă turneul la Atena, unde urma să se întâlnească cu ministrul grec de externe, Giorgos Gerapetritis, însă vizita a fost anulată după ce oficialul elen a plecat în Egipt pentru ceremonia de semnare a planului de pace din Gaza, conform Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

germania
romania
bugaria
rusia
ministru de externe
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Zelenski se va întâlni din nou cu Donald Trump, la Casa Albă, săptămâna aceasta
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Erdogan a încercat s-o convingă pe Meloni să se lase de fumat, la summit-ul din Egipt. Macron: E imposibil! - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Cel mai bătrân președinte din lume, pe cale să câștige un nou mandat
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Acvaplanarea, cel mai mare pericol pentru şoferi pe timp de ploaie. Explicaţii la DC Conducem
Publicat acum 1 ora si 36 minute
Cum se învață în Olanda și cât plătește un român facultatea. ”Am cerut bani de la Guvern”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 39 minute
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat acum 13 ore si 21 minute
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 11 Oct 2025
Ce pensie avea Marinela Chelaru, actrița care a murit la 66 ani. „Uitați-vă, vă rugăm, la aceste momente!”
Publicat pe 11 Oct 2025
Moartea lui Roei Shalev zguduie Israelul. A supraviețuit masacrului comis de Hamas, dar a căzut victimă unui alt război
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close