Berlinul promite sprijin României în fața agresiunilor rusești: Suntem hotărâți

Germania transmite un nou semnal de solidaritate față de România și Bulgaria, promițând sprijin în fața amenințărilor rusești și subliniind rolul strategic al Europei de Sud-Est în securitatea continentului.
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a început luni un turneu diplomatic în Bulgaria și România, promițând celor două țări sprijin ferm împotriva amenințărilor venite dinspre Rusia.
„Europa de Sud-Est este un punct strategic central al continentului nostru”, a declarat Wadephul înaintea plecării, adăugând că România și Bulgaria sunt „parteneri cruciali pentru securitatea și stabilitatea Europei”.
Șeful diplomației germane a avertizat că pericolele care planează asupra frontierelor externe ale Uniunii Europene și asupra flancului sud-estic al NATO sunt vizibile mai ales în regiunea Mării Negre, în contextul războiului din Ucraina. „Tot aici se va decide dacă Europa rămâne capabilă să acționeze - în ceea ce privește securitatea, solidaritatea și dezvoltarea în continuare a uniunii noastre”, a spus acesta.
Prima oprire a lui Wadephul a fost luni la Sofia, unde s-a întâlnit cu ministrul bulgar de externe, Gheorg Gheorghiev. Marți, el urmează să ajungă la București pentru discuții oficiale cu omoloaga sa, Oana Țoiu.
Referindu-se la recentele incidente din spațiul aerian al României, provocate de drone rusești, ministrul german a condamnat ferm aceste acțiuni. „Suntem clar hotărâți să protejăm și să apărăm Europa împreună cu România”, a afirmat el, potrivit agenției dpa.
În același timp, Wadephul a elogiat progresele Bulgariei, pe care a descris-o drept un exemplu pentru țările din Balcanii de Vest. Aderarea iminentă a Sofiei la zona euro, prevăzută pentru ianuarie 2026, este, în opinia sa, un semnal de stabilitate atât pentru Bulgaria, cât și pentru întreaga Uniune Europeană.
Ministerul german de Externe a anunțat că discuțiile din această vizită vor aborda teme economice, consolidarea competitivității europene și politica de extindere a Uniunii.
Inițial, Wadephul trebuia să înceapă turneul la Atena, unde urma să se întâlnească cu ministrul grec de externe, Giorgos Gerapetritis, însă vizita a fost anulată după ce oficialul elen a plecat în Egipt pentru ceremonia de semnare a planului de pace din Gaza, conform Agerpres.
de Val Vâlcu