Bărbat surprins când bea dintr-o sticlă pe capota unei mașini, la aproape 120 de km/h. FOTO

O imagine bizară a fost surprinsă de un radar fix, pe o șosea din Australia. În fotografia cu pricina apare un bărbat care bea dintr-o sticlă, cel mai probabil de bere, întins pe capota unui autoturism. Șoferul ar fi gonit, în acest timp, cu 119 km/h, potrivit 9news.com.au.

De asemenea, și conducătorul auto a scos mâna pe geam... cu o sticlă.

Polițiștii spun că imaginea a fost surprinsă pe 23 octombrie, la aproximativ 82 de kilometri de Perth.

Oamenii legii au cerut ajutorul cetățenilor în vederea identificării persoanelor în cauză.

A speed camera has captured a Ford Ute traveling at 119km/h with a person riding on the bonnet of the vehicle.



The incident occurred on Indian Ocean Drive, Gabbadah on Saturday 23 October.



The cars registration plates are 'ZKG 264', if you see it call police on 131 444 #9News pic.twitter.com/jHXqEHoKqc