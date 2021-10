Șofer prins de radar. Polițista, VIRALĂ: Nu vi s-au dat flash-uri?! / Video

O polițistă s-a arătat mirată atunci când a oprit un tânăr care a condus cu viteză în localitate și l-a întrebat dacă nu a primit flash-uri de la ceilalți conducători auto. Tânăra a fost filmată cu telefonul mobil de persoana aflată în dreapta șoferului în cauză. Videoclipul s-a viralizat rapid pe TikTok.

Șoferul prins de radar cu 73 km/h în localitate a fost sancționat contravențional cu "două puncte-amendă, adică 290 de lei în 15 zile". Întrebat dacă are mențiuni, conducătorul auto i-a spus polițistei că îi pare rău. Aceasta din urmă a mărturisit că, deși se afla în locul respectiv de mai bine de o oră, el a fost primul șofer prins de radar.

"Poliţistă: Bună ziua. Acestea sunt documentele dumneavoastră. Vă rog să le verificaţi. Avem viteza de 73 de km/h în localitate înregistrată de aparatul radar. Două puncte-amendă, adică 290 de lei în 15 zile. Menţiunile dumneavoastră care sunt?

Şofer: Nu am nicio menţiune. Decât că îmi pare rău. Pot să scriu asta?

Poliţistă: Îmi pare rău pentru bugetul dumneavoastră. Dar nu vi s-au dat flash-uri?

Şofer: Nu. Chiar nu am primit şi nici nu am băgat de seamă. Nu am fost atent.

Poliţistă: Ştiţi care e chestia? Că stăm de o oră şi sunteţi primul în radar.

Şofer: E bine cel puţin că trebuie şi la bugetul statului.

Poliţistă: De aia mi se pare ciudat că aţi intrat. Fiecare a mers încet...

Şofer: Poate era vale sau maşina asta... nu am simţit caii-putere", a fost conversaţia dintre cei doi.

VEZI ȘI: Șofer prins cu 288 km/h pe autostrada A3 Câmpia Turzii-Nădășelu. Altul, cu 252 km/h

În luna august a.c., un șofer a fost înregistrat de radarul Poliției circulând cu o viteză de 288 de kilometri pe oră pe autostrada A3, tronsonul Câmpia Turzii - Nădășelu.

Anterior, din ceea ce a ajuns în spațiul public, recordul era înregistrat de un șofer care, în 2018, a condus cu 276 de kilometri pe oră tot pe autostrada A3, doar că pe tronsonul București-Ploiești.

Poliția Română a mai publicat o fotografie cu indicațiile aparatului radar și în cazul altui șofer care avea viteza de 252 de kilometri pe oră.

„Sunt imagini la care nu este nimic de comentat, nici măcar din partea celor care se aflau în spatele volanului. Respectivii au fost surprinși și sancționați pe autostrada A3, tronsonul Câmpia Turzii-Nădășelu. Ce timp de reacție poți să ai la o asemenea viteză?”, a transmis Poliția Română. (Mai multe detalii și foto, AICI.)