Bărbat din Arad, în stare gravă după ce a fost mușcat de viperă

Bărbatul, care a fost luat de urgență de un elicopter SMURD, a fost resuscitat de câteva ori în drum spre unitatea medicală. Acum este internat la terapie intensivă.

Bărbatul de 65 de ani și soția fuseseră în vizită la vecini și se îndreptau către casă. Pe drum, au dat peste o viperă, care l-ar fi atacat, spune soția.

“El era în zona asta şarpele era încolăcit aici în drum şi el a zis “m-a muşcat” şi am văzut şarpele că trece... Vecinul a omorât patru şerpi în zona asta. Ce ştiu din două surse, că o fundaţie a descărcat vipere în zonă şi din altă sursă cineva a văzut o dubiţă albă care a deschis uşile şi au râs... după ce a plecat dubița s-au dus să vadă şi tot drumul era plin de vipere. Aici trăiesc de 60 de ani, dar nu am păţit aşa ceva nu am văzut aşa ceva. Toţi fug, dar asta să te atace în mijlocul drumului...”, a declarat soție victimei, potrivit stirileprotv.ro.

Omului i s-a făcut rău în scurt timp, iar femeia a sunat disperată la 112 după ajutor. O ambulanță l-a dus la o benzinărie din apropiere, iar de acolo a fost preluat de un elicopter SMURD. În drum spre spital, bărbatul a fost resuscitat de câteva ori.

Localnicii spun că în zonă sunt șerpi, dar până de curând nu erau deloc vipere. Și alţi săteni susţin că târâtoarele ar fi fost aduse de cineva. Ar proveni de la o afacere cu venin, care n-a mers aşa cum spera proprietarul.