Bani europeni pentru educaţie, media, sport şi cultură. Negrescu: Mecanism unic

Sunt bucuros că am inițiat și susținut proiecte pilot noi în valoare de 9,3 milioane de euro care aduc fonduri europene suplimentare în domeniul educației, IMM-urilor, mediei, sportului și culturii. În acest mandat proiectele pilot susținute au o valoare totală de peste 17 milioane de euro, în timp ce în cei patru ani de activitate în Parlamentul European am reușit să am inițiative de circa 77 de milioane de euro.

Este central pentru echipa noastră să propunem proiecte concrete și să utilizăm acest mecanism unic prin care noi, eurodeputații, putem influența pozitiv agenda și acțiunea europeană în materie.

Proiectele precedente au generat de exemplu finanțări pentru achiziția de echipamentele medicale, un portal educațional pe zona de educație financiară sau fonduri specifice pentru tehnologizarea școlilor.