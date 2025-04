BANCUL ZILEI: Pe vasul de croazieră...

Vântul puternic îi ridica fusta, dar ea stătea nemișcată, ținându-și cu mâna pălăria. Un domn care vede toată această scenă se apropie de femeie:

- Doamnă, știți că vântul vă ridică fusta, nu?

- Știu domnule, dar eu trebuie să am grijă de pălărie

- De ce?

- Pentru că ce se vede sub fustă este veche, are 70 de ani, iar pălăria o am de ieri.

