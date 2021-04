"Aviaţia este un sector global, ceea ce înseamnă că trebuie să concureze nu numai cu companiile din interiorul UE. Trebuie să concureze cu companii din afara UE, din Orientul Mijlociu, Turcia, Asia, China, SUA. Este o industrie globală şi se confruntă cu probleme diferite.

În ceea ce priveşte pandemia, avem o legătură directă cu zborurile legate de activitate de business şi cele turistice, şi dacă totul este închis nu poţi să mergi să lucrezi sau nu poţi să mergi către destinaţii turistice, ceea ce înseamnă un efect negativ direct asupra companiilor aeriene.

Ceea ce a făcut UE, de exemplu, e să avem aşa numitul Regulament privind sloturile, pentru a nu pierde ruta pe destinaţia respectivă pentru anul următor. Acest regulament a fost suspendat pentru şase luni şi apoi pentru încă trei luni, pentru ca prin suspendarea acestor reguli să susţinem viaţa companiilor aeriene.

Dar în ceea ce priveşte banii, statelor membre li s-a permis să acorde bani companiilor aeriene prin intermediul ajutorului de stat, ceea ce în mod normal e interzis în UE, dar pe perioada acestei pandemii am oferit această oportunitate statelor membre. Lufthansa a primit nouă miliarde de euro de la statul german şi acest lucru a fost notificat de către CE. Asta arată încă o dată cum am susţinut companiile aeriene", a declarat, în cadrul emisiunii "Din culisele Europei – All about EU", Ismail Ertug.

VIDEO: