Avertizare ANM: Coduri galbene de Vânt puternic pentru 11 judeţe - Zonele vizate

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis două atenţionări Cod galben de intensificări ale vântului pentru 11 judeţe, valabile începând de sâmbătă seara, până duminică seara.

Potrivit meteorologilor, de sâmbătă, ora 20:00, până duminică, la ora 8:00, în judeţul Caraş-Severin, precum şi în jumătatea de vest a Carpaţilor Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-60 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1.700 m, rafalele vor fi de 80-90 km/h.



Sunt vizate de atenţionare, în afară de judeţul Caraş-Severin, parţial, şi judeţele Hunedoara, Alba, Sibiu, Gorj şi Vâlcea,



De asemenea, duminică, de la ora 8:00 până la ora 20:00, în judeţele Caraş-Severin, Timiş, Arad, Botoşani, zona joasă a judeţelor Suceava şi Neamţ, precum şi în jumătatea de vest a Carpaţilor Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1.700 m, rafalele vor fi de 90-100 km/h.



Atenţionarea va mai viza, parţial, şi judeţele Hunedoara, Gorj, Alba, Sibiu şi Vâlcea.

