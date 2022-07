Au început lucrările la Casa 324 din Roşia Montană. Monumentul istoric va fi transformat în centru pentru copii și tineri (vezi galeria foto)

Monument istoric, cod Lista Monumentelor Istorice: AB-II-m-B-00280, componentă a Peisajului Minier Istoric Roşia Montană inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, spaţiul va funcţiona ca bistro la parter şi centru scout, unde se vor desfăşura evenimente şi activităţi de educaţie non-formală a copiilor şi tinerilor din România, dar şi din afara ţării. Obiectivul face parte din programul de reparaţii şi reactivare finanţat în cadrul Programului „Timbrul Monumentelor Istorice” de către Ministerul Culturii, prin Institutul Naţional al Patrimoniului şi cofinanţate de către proprietar.

Potrivit sursei citate, Casa 324 a fost ridicată în 1867 ca locuinţă cu spaţiu comercial la Piaţa centrală. Structura sa arhitecturală descrie o particularitate pentru zonă, fiind alcătuită ca urmare a unor intervenţii realizate între 1872 şi începutul secolului XX în forma unei case cu curte interioară încadrată pe patru laturi de corpuri de clădire. Trei dintre cele patru laturi sunt încă descifrabile în forma conservată în prezent. "Alături de structura constructivă (în întregime din zidărie) care o individualizează între celelalte construcţii istorice din Roşia Montană, o altă particularitate a imobilului este reprezentată de arhitectura neoclasică riguroasă a faţadei dinspre piaţă, care punctează alături de faţadele construcţiilor nr. 326 („Casa faţadă”) şi nr. 325 (fosta farmacie) frontul nordic al Pieţei centrale. Axul central al faţadei, subliniat de uşa gangului şi cele două goluri apropiate de la etaj, era marcat în trecut şi de un timpan care se ridica de la nivelul cornişei (astăzi dispărut)", a explicat antreprenorul Tică Darie pe Facebook.

Spaţiile comerciale de la parter au câte două uşi cu obloane de lemn în două canaturi, îmbrăcate în tablă; gangul are o poartă rectangulară din lemn cu decoraţii clasiciste; golurile sunt încadrate între perechi de pilaştri care urcă deasupra brâului dintre parter şi etaj şi se unesc în arce semicirculare profilate; cele şase ferestre ale etajului au solbanc comun; muchiile faţadei sunt marcate prin bosaje; cornişa este profilată sub streaşină. Clădirea a funcţionat zeci de ani ca spaţiu comercial, băcănie, fiind un pol al activităţilor comerciale concentrate pe flancul nordic al Pieţei. Organizaţia Naţională Cercetaşii României prin sucursala Cercetaşii României – Roşia Montană şi Made in Roşia Montană sunt parteneri pentru promovarea patrimoniului local, mai informează Ministerul Culturii. Obiectivul face parte din programul de reparații și reactivare finanțat în cadrul Programului "Timbrul Monumentelor Istorice" de către Ministerul Culturii din România, prin Institutul Național al Patrimoniului și cofinanțate de către proprietar.

