Au început filmările la Zlo (Rău), producţie despre invazia Rusiei în Ucraina

La Irpin, localitate din regiunea Kiev marcată de atrocităţile comise de armata rusă în timpul ocupaţiei, au început filmările pentru ZLO (RĂU, n.r.), un film despre invazia la scară largă declanşată de Rusia în Ucraina pe 24 februarie 2022. Potrivit şefului regiunii Kiev, Oleksi Kuleba, filmul va conţine trei părţi.

"Mi-am amintit cum, în dimineaţa de 24 februarie, am răspuns la telefon şi am auzit explozii pe fundal. Apoi, am fost informat că au loc confruntări militare de-a lungul întregii linii de frontieră. Forţele care veneau din Belarus erau de câteva ori mai multe decât ale noastre. La 05:30, eram deja la locul de muncă, unde am rămas până la jumătatea lunii martie. A fost o zi grea şi lungă" - a explicat guvernatorul.

Kuleba a mai amintit că, începând cu luna aprilie, mai multe delegaţii străine au vizitat ruinele oraşelor din regiunea Kiev eliberate de sub ocupaţia rusă, scrie Rador.

Rusia bombardează Ucraina, dar vrea ca "Occidentul să joace corect"

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, cere Occidentului "să joace corect, după regulile dreptului internaţional".

"Occidentul colectiv ar fi trebuit să revină cu picioarele pe pământ din lumea iluziilor. Înscenările sale oricât de mult nu ar continua, ele nu vor funcţiona. A sosit timpul pentru a juca cinstit şi nu după regulile de înşelătorie, ci pe baza dreptului internaţional", a scris el într-un articol publicat de Izvestia, conform Rador.

El a afirmat că cu cât mai repede va realiza toată lumea că nu există alternativă pentru procesele istorice obiective de formare a unei lumi multipolare bazate pe respectarea principiului egalităţii suverane a statelor, fundamental pentru Carta ONU şi pentru întreaga ordine mondială, cu atât va fi mai bine".

Dacă membrii Alianţei occidentale nu ştiu să trăiască conform acestui principiu, nu sunt pregătiţi să construiască o arhitectură cu adevărat universală de securitate şi cooperare echitabilă, atunci să înceteze să-i gonească în tabăra lor cu ameninţări şi şantaj pe cei care vor să trăiască după propria lor minte şi să lase ţările independente care se respectă să-şi recunoască dreptul la libertatea de a alege, a mai scris Lavrov, adăugând că, de fapt, în realitate aceasta şi este democraţia şi nu cea care este jucată pe scene politice diforme.

El a mai scris că "astăzi, Forţele Armate Ruse şi miliţiile autoproclamatelor republici populare Luhansk şi Doneţk rezolvă cu fermitate sarcinile trasate în cadrul operaţiunii militare speciale, urmărind să pună capăt discriminării flagrante şi genocidului la adresa ruşilor şi să elimine ameninţările directe la adresa securităţii Federaţiei Ruse, creată de-a lungul anilor de Statele Unite şi sateliţii săi pe teritoriul Ucrainei.

Explozii în Mikolaiv şi Zaporojie

Mai multe explozii s-au auzit noaptea trecută în oraşul ucrainean Mikolaiv, în timpul unei alerte de raid aerian - scrie, luni, agenţia RBC. Potrivit primarului Oleksandr Senkevici, au fost semnalate aproximativ zece explozii. "La Mikolaiv s-au auzit aproximativ zece explozii puternice. Alerta de raid aerian continuă. Nu ignoraţi regulile de siguranţă" - se arată în mesajul transmis de primar locuitorilor oraşului.

Mai multe explozii s-au auzit aseară şi în oraşul Zaporojie. Consiliul regiunii spune că Rusia a bombardat suburbiile oraşului. Momentan, nu sunt anunţate victime.

