Atentat Paris 2015. Principalul suspect, Salah Abdeslam: Nu am ucis pe nimeni, nu am rănit pe nimeni / Foto: Pixabay, de jacqueline macou

Principalul suspect al atentatului de la Paris din 2015 se declară nevinovat. "Nu am ucis pe nimeni şi nu am rănit pe nimeni", a afirmat miercuri Salah Abdeslam, principalul acuzat în procesul asupra atentatelor din 13 noiembrie 2015 de la şi de lângă Paris, înaintea primului său interogatoriu în acest dosar, informează Agerpres, citând AFP.



"Nici măcar o zgârietură, nu am făcut niciuna", a adăugat acest francez de 32 de ani, într-o declaraţie spontană în faţa tribunalului special de la Paris, înainte ca instanţa să înceapă interogarea lui, la cinci luni după deschiderea audierilor.



"De la începutul acestei afaceri, nu s-a încetat cu calomnierea mea", a deplâns Abdeslam, singurul membru încă în viaţă al comandourilor care au făcut 130 de morţi la Paris şi la Saint-Denis, la nord de capitala franceză, pe 13 noiembrie 2015, şi care a revendicat din nou adeziunea sa la gruparea Stat Islamic (SI).

Cum se apară Salah Abdeslam





În cazurile de terorism, "pedepsele pronunţate sunt extrem de severe", a estimat Salah Abdeslam. "Înţeleg că justiţia vrea să dea exemple", însă ea trimite astfel un "mesaj", a continuat el. "Pe viitor, când un individ va urca într-un metrou sau un autobuz cu o valiză plină de 50 de kilograme de explozivi şi când în ultimul moment el îşi va spune 'vreau să fac un pas înapoi', el va şti că nu are dreptul, altfel el va fi închis sau ucis", a mai spus acuzatul.



Primul său interogatoriu asupra faptelor, de la deschiderea procesului pe 8 septembrie 2021, este prevăzut să aibă loc peste două zile. El nu va fi chestionat decât cu privire la perioada de dinaintea lui septembrie 2015.



Tribunalul îl va interoga pe Salah Abdeslam cu privire la radicalizarea lui, după ce înainte avusese reputaţia de "petrecăreţ", client al cazinourilor şi bordelurilor. El va mai fi audiat cu privire la sejurul în Siria al fratelui său Brahim - viitorul ucigaş de la terasele pariziene - la începutul lui 2015, şi cu privire la prietenul său Abdelhamid Abaaoud, care va deveni coordonatorul atentatelor de la Paris.



Salah Abdeslam a fost aproape mut în timpul anchetei, însă a luat de mai multe ori cuvântul după începerea dezbaterilor, în special pentru a justifica atentatele. De la începutul interogatoriilor celor 14 acuzaţi prezenţi în faţa tribunalului, la mijlocul lui ianuarie, doi dintre ei şi-au exercitat dreptul de a nu spune nimic. Unul dintre ei, suedezul Osama Krayem, era din nou absent miercuri din boxa acuzaţilor, după o scurtă revenire marţi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News