Atentat în apropierea Capitoliului. Atacatorul s-a împuşcat singur

Un bărbat s-a împuşcat după ce a lovit cu maşina o baricadă din apropierea Capitoliului american. Automobilul a fost cuprins de flăcări, iar bărbatul a coborât imediat şi a tras mai multe focuri de armă în aer.

Poliţiştii au încercat să îl oprească, însă individul s-a împuşcat. Identitatea lui nu a fost dezvăluită şi nu au fost făcute publice informaţii despre motivele sale, cel puţin până acum. Membrii Congesului sunt acum în vacanţă, aşa că nu se poate pune problema unui atac asupra lor.

Clădirea Capitoliului se află sub protecţie intensă după atacul susţinătorilor lui Trump de la începutul anului trecut, scrie Rador.

Un bărbat înarmat, care a încercat să pătrundă în clădirea FBI din Cincinnati, statul Ohio, a fost împuşcat joi de către poliţie după o urmărire cu maşina ca în filme, schimb de focuri şi încercuirea lui într-un lan de porumb la nord-est de oraş, au spus oficiali, citaţi de Reuters.

Poliţia nu cunoaşte încă identitatea acestuia şi a refuzat în două conferinţe de presă să comenteze referitor la mobilul acţiunilor presupusului atacator. New York Times şi NBC News, citând surse anonime, l-au identificat sub numele Ricky Schiffer (42 de ani), menţionând că ar fi putut avea opinii de extrema dreaptă.



FBI, poliţia federală americană, a declarat într-un comunicat că o persoană înarmată a încercat "să pătrundă" în birourile sale din Cincinnati, Ohio, joi dimineaţa devreme, notează AFP.



"Alarma s-a declanşat şi au sosit agenţi FBI înarmaţi, iar suspectul a fugit", a indicat poliţia federală.



Potrivit media locale, bărbatul, care purta o vestă antiglonţ, s-a folosit de un ciocan pneumatic pentru cuie şi agita o armă semiautomată AR-15, înainte de a fugi cu maşina.



Un purtător de cuvânt al poliţiei a declarat că forţele de ordine au pornit imediat în urmărirea sa. "Odată ce vehiculul s-a oprit, a avut loc un schimb de focuri între poliţie şi suspect", a spus el.



Bărbatul a fugit într-un lan de porumb, unde a fost înconjurat de forţele de securitate care au încercat fără succes să negocieze cu el să se predea autorităţilor, a spus un purtător de cuvânt al poliţiei din Ohio.



Suspectul şi-a îndreptat arma de foc către poliţişti, care apoi au tras. Decesul său a fost declarat la faţa locului.



Potrivit media americane, un bărbat cu acelaşi nume ca al suspectului a avertizat asupra unui atac împotriva Truth Social, platformă de social media creată de fostul preşedinte Donald Trump.



"Dacă nu veţi mai avea noutăţi de la mine, e adevărat că am încercat să atac FBI şi asta va însemna fie că am fost scos de pe internet, fie că FBI m-a prins, fie că au trimis simpli poliţişti...", se spunea în mesaj.



Aceste postări, inclusiv altele care exprimau opinii extreme au fost şterse la scurt timp după ce poliţia a declarat reporterilor că suspectul din Cincinnati a fost ucis.



NBC News, citând doi oficiali anonimi familiarizaţi cu cazul, a transmis că suspectul se afla la Capitoliu în timpul atacului din 6 ianuarie 2021 al susţinătorilor lui Donald Trump.



New York Times, citând alţi doi responsabili din cadrul forţelor de ordine, a relatat că anchetatorii cercetau dacă acesta ar putea avea legături cu grupări extremiste.

