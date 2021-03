Atac armat într-un supermarket din Colorado. 10 morți, inclusiv un ofițer de poliție. Scene șocante

Poliția a anunțat câteva detalii imediate, dar nu a oferit niciun motiv pentru actul de violență, care a avut loc la un magazin alimentar din Boulder, un oraș din nord-centrul Colorado.

O femeie, în vârstă de 42 de ani, din Boulder, care se afla în magazin împreună cu fiul ei, a povestit scene din timpul atacului. „Eram la casă, iar împușcăturile au început", a zis femeia pentru Reuters. „Și am spus: „Nicholas (n.r. fiul ei), la pământ!. Și Nicholas s-a aplecat. Și am început să ascultăm împușcăturile care se repetau... și am spus, ‘Nicholas, fugi’.”

A mai zis că a încercat să meargă în ajutorul unei victime pe care a văzut-o întinsă pe trotuar, dar fiul ei a tras-o, spunându-i: „Trebuie să plecăm”. Femeia a plecat plângând, adăugând: „Nu puteam ajuta pe nimeni”, notează Mediafax.