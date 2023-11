Armata israeliană spune că a descoperit un tunel de 55 de metri lungime sub spitalul Al Shifa - Video

Într-o actualizare a operaţiunilor desfăşurate în spitalul Al Shifa din oraşul Gaza, armata israeliană a declarat că inginerii săi au descoperit un tunel adânc de 10 metri şi care se întinde pe o distanţă de 55 de metri până la o uşă rezistentă la explozie.

Acest tip de uşă este folosit de organizaţia teroristă Hamas pentru a împiedica forţele israeliene să pătrundă în centrele de comandă şi în instalaţiile subterane aparţinând Hamas, se arată într-un comunicat militar însoţit de o înregistrare video în care se vede un pasaj îngust, cu acoperiş de beton boltit, care se termină cu o uşă gri. Comunicatul nu precizează ce se afla dincolo de uşă.

VIDEO

BREAKING:



????????Israel shows a 55-meter-long empty tunnel with nothing inside near the Al Shifa Hospital complex. pic.twitter.com/RtCzec4bZ9