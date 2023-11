Armata israeliană, anunț de ultimă oră

Potrivit reprezentanților armatei israeliene, misiunea lor din Fâșia Gaza este una complicată, iar până acum 331 de soldați și-au pierdut viața în luptele de acolo. În plus, se pare că teroriștii Hamas profită de ajutoarele trimise civililor și fură combustibil.

Deși în ultimele zile s-a vorbit despre 222 de ostatici deținuți de Hamas în Gaza, acum reprezentanții armatei israeliene au vorbit despre faptul că au fost trimise înștiințări către familiile a 214 de răpiți.

"Bombardamentele aeriene continuă de-a lungul zilei, bazate pe informații exacte și precise. Am reușit să doborâm un sistem de rachete anti-tanc prin bombardamentele aeriene. Am dezvăluit în fața mediei utilizarea răutăcioasă a Hamasului a resurselor care sunt introduse în Fâșia Gaza, adică Hamas fură resurse vitale, combustibil care este menit spitalelor. Hamas va continua să mintă, iar noi vom continua să dezvăluim aceste minciuni în fața lumii, exact cum am făcut în privința spitalului Al Shifa și a rețelei Hamas care se află sub acesta.

"Lupta în Fâșia Gaza este dificilă"

Forțele armate israeliene au eliminat un grup înarmat care a încercat să intre din partea de nord a Israelului. Vom continua să interceptăm orice tentativă de a pătrunde în Israel. Comandamentul domestic reactualizează instrucțiunile în privința locurilor în care își pot desfășura munca și locurile pentru adunări publice, există instrucțiuni pe internet. Am transmis astăzi înștiințări către familiile a 214 răpiți, am înștiințat familiile a 331 de soldați ai armatei israeliene care au murit până acum. Inimile noastre sunt alături de familii.

Lupta în Fâșia Gaza este dificilă, luptătorii noștri care au murit, datorită acestora noi suntem puternici. În privința chestiunilor discutate în cabinet, cabinetul din Guvern ia deciziile, iar noi nu putem scoate în public aceste informații. Operațiunea este una complexă, a fost un eveniment în urma cărora oamenii și-au pierdut viața, facem anchete pentru a afla care au fost problemele", a transmis un reprezentant al armatei israeliene.

