Armata Chinei a ieșit în stradă, în mai multe zone ale țării, pentru a intimida SUA, înainte de vizita lui Pelosi/ video

Internauții au încercat să urmărească avionul lui Pelosi în timp ce se îndrepta spre Taiwan.

Taiwanul s-a confruntat cu atacuri cibernetice înainte de sosirea lui Pelosi, biroul prezidențial afirmând că a suferit un blocaj de 20 de minute în primele ore ale serii. Amploarea atacurilor DDoS sau refuzul de serviciu distribuit a fost de 200 de ori mai mare decât de obicei, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Xavier Chang. Site-ul web al Ministerului de Externe pare să fie, de asemenea, picat.

Piețele de acțiuni din China și Hong Kong au avut cele mai slabe performanțe din Asia, deoarece analiștii de securitate au subliniat potențialele răspunsuri militare de la Beijing.

I've geolocated this video from Xiamen, Fujian Province of China, showing well over 100 pieces of military vehicles. Video is reportedly from earlier today.



????24°29'38"N 118°04'25"E



Comes amidst House Speaker Pelosi's anticipated trip to Taiwan.pic.twitter.com/tSWgXyOnmv