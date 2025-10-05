€ 5.0889
Data actualizării: 15:45 05 Oct 2025 | Data publicării: 12:39 05 Oct 2025

Apariția surprinzătoare a lui Meghan Markle. Nu a mai făcut asta de un deceniu - FOTO/VIDEO
Autor: Iulia Horovei

meghan markle Foto: Agerpres
 

Ducesa de Sussex a întors toate privirile la un eveniment de modă din Paris.

Ducesa de Sussex a apărut la Săptămâna Modei de la Paris pentru a susține un prieten designer, sâmbătă, potrivit BBC.

Meghan a participat la prezentarea celebrei case de modă Balenciaga, după ce a călătorit singură peste Ocean.

Ea a purtat mai multe creații ale noului director creativ al casei de modă, Pierpaolo Piccioli, iar vizita a reflectat „sprijinul ei pentru noua etapă creativă a acestuia”, a declarat un purtător de cuvânt al ducesei.

Prima apariție de acest fel, în mai bine de un deceniu

A fost prima ei apariție la acest eveniment de modă în mai bine de un deceniu.

Meghan, în vârstă de 44 de ani, a fost surprinsă salutând-o pe directoarea editorială globală a revistei Vogue, Anna Wintour, și pe regizorul de film Baz Luhrmann, la evenimentul plin de celebrități.

Două ținute opuse

Ducesa și-a anunțat sosirea la Paris printr-o poveste postată pe Instagram și a purtat o ținută albă formată din pantaloni largi și un blazer asortat din colecția prezentată la show-ul de sâmbătă. Ținuta a fost completată cu pantofi negri cu vârf ascuțit și un coc strâns.

 

Ea a mai purtat și o rochie neagră elegantă în cadrul evenimentului.

 

Meghan marchează revenirea la Paris Fashion Week

Purtătorul de cuvânt a declarat: „De-a lungul anilor, ducesa a purtat numeroase creații semnate Pierpaolo. Au colaborat îndeaproape la design pentru momente-cheie pe scena internațională. Ea a admirat dintotdeauna măiestria și eleganța modernă a acestuia, iar în seara asta nu a fost nimic diferit. Această apariție reflectă culminarea a mulți ani de artă și prietenie, exprimată prin sprijinul ei pentru noua etapă creativă a lui Pierpaolo la Balenciaga”.

Săptămâna Modei de la Paris se desfășoară până marți și include branduri de renume precum Louis Vuitton, Dior, Chanel și Hermes.

La începutul acestui an, Meghan a lansat și un nou magazin digital, oferindu-le fanilor șansa să cumpere hainele, accesoriile și bijuteriile preferate recomandate de ea.

Ducele și Ducesa de Sussex locuiesc în prezent la Montecito, California, împreună cu cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet.

Ultima vizită cunoscută a ducesei în Marea Britanie a avut loc în septembrie 2022 pentru a participa la un eveniment caritabil. Ea se afla în țară la decesul Reginei Elisabeta a II-a, rămânând alături de Prințul Harry pentru înmormântare.

meghan markle
familia regala
ducesa de sussex
paris
moda
