Angela Gheorghiu, Orishas, Disney - Aladdin și Jonas Kaufmann: patru evenimente pentru care beneficiezi de bilete la prețuri avantajoase până pe 1 august

De la vocea divină a inegalabilei soprane Angela Gheorghiu, la universul fermecat al musicalului Disney Aladdin - Concert Live to Film, energia latino a celei mai premiate trupe cubaneze Orishas și până la prima întâlnire a tenorului legendar Jonas Kaufmann cu publicul din România, scena românească se va transforma într-un festival al excelenței artistice.

Iubitorii muzicii clasice, ai musicalurilor spectaculoase și ai ritmurilor latino-urbane sunt invitați să își rezerve locurile din timp pentru a beneficia de prețuri accesibile la biletele puse deja în vânzare în rețeaua Iabilet.ro.

Ca urmare a măsurilor fiscale impuse de autorități, până la data de 1 august, prețurile biletelor pentru cele patru evenimente nu vor suferi modificări. În acest context, organizatorii le recomandă tuturor celor interesați să profite de această perioadă de grație pentru a se bucura de experiența unora dintre cele mai importante evenimente ale scenei culturale din Capitală. Ulterior, ajustarea TVA-ului va conduce la modificarea tarifelor.

Concertul sopranei Angela Gheorghiu – una dintre cele mai mari voci ale operei mondiale, marchează celebrarea celor 35 de ani de activitate artistică și, totodată, aniversarea zilei naștere, într-un concert-eveniment alături de invitați speciali, pe 7 septembrie, la Arenele Romane.

Orishas – trupa cubaneză care a făcut înconjurul lumii cu mixul de hip-hop latino și stilul son traditional fascinând audiența cu show-urile explozive și pline de energie, ajunge pentru prima dată în România. Întâlnirea trupei Orishas cu publicul din România va avea loc pe 28 septembrie, de la ora 20:00, iar DJ Gojira va antrena atmosfera cu un show, în deschidere.

Aladdin - Live to Film Concert, una dintre cele mai iubite și premiate producții Disney din toate timpurile va fi prezentată pe 10 octombrie, la Sala Palatului, ora 18:30 într-un format inedit aplaudat îndelung de publicul de pe toate continentele. Filmul de animație Disney – Aladdin va fi proiectat pe fundalul scenei, în timp ce Orchestra Simfonică Valahia, sub bagheta maestrului dirijor Andrei Ștefan Racu, va interpreta remarcabila coloană sonoră semnată de celebrul compozitor Alan Menken, laureat cu Oscar®, Golden Globe® și Grammy® și îi va acompania pe artiștii Ana Cebotari, Armand Calotă, Silvian Vâlcu și Lucian Ghimiși pentru a da viață personajelor fantastice Aladdin, prințesa Jasmine, Jafar și Genie. Ideal atât pentru copii cât și pentru întreaga familie, spectacolul face parte din turneul Mondial Disney Concerts, care aduce celebrele povești Disney în fața publicului din întreaga lume, prin producții „live to picture” de mare anvergură.

Jonas Kaufmann – aclamat unanim de critici și public ca fiind cel mai mare tenor al timpurilor noastre, simbol al operei moderne va concerta în premieră în România, pe 11 decembrie, la Sala Palatului din București. Iubitorii de muzică clasică se vor putea bucura de un spectacol unic, o celebrare a artei și a măiestriei muzicale.

Concertul face parte din prestigioasa serie „Noblețea Sunetului”, organizată de aceeași echipă care a adus la București figuri legendare ale muzicii clasice, precum tenorul Plácido Domingo și soprana Angela Gheorghiu și reprezintă o oportunitate unică de a asista live la o reprezentație de înaltă ținută susținută de unul dintre cei mai mari artiști ai timpurilor noastre, a cărui voce a cucerit scenele internaționale și inimile a milioane de spectatori.

