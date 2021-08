Andreea Bălan, schimbări profesionale, după ce a devenit mamă: Am un alt preț

"Am foarte multe concerte în luna august, 8 concerte, e foarte bine pentru începutul acesta de după pandemie. Lansez în toamnă un nou album, după 15 septembrie, care se numește „Soare după nori', am lansat o piesă nouă, de pe acest album, care se numește „Ne îndrăgostim'. În rest, fetițele îmi ocupă tot timpul.

Nu o să mai iau la fel de multe concerte cum aveam înainte să am copii și am și un alt preț, îmi selectez cu atenție concertele, să fie cât mai aproape de casă. Am timp și pentru ele. De când sunt mamă, ele sunt pe primul loc și tot programul mi-l fac în funcție de ele, filmările, concertele… Încerc să le îmbin pe toate, dar programul exact mi-l fac în funcție de ele", a spus Andreea Bălan pentru viva.ro.

Artista are doi copii din mariajul cu actorul George Burcea, de care a divorțat la scurt timp după căsătorie. Într-un interviu, în urmă cu ceva timp, artista spunea că și-a iertat fostul soț, că l-a înțeles și că a făcut toate eforturile de dragul celor două fete ale ei, Ella și Clara.

"Da, l-am iertat pe George Burcea. Da, dar nu pot spune mai multe pentru că suntem în proces de divorț. Am ajuns la concluzia ca eram în etape diferite în viața, nu eram în același punct. Da, credeam că o să fiu soție toată viața, asta mi-am dorit când am îmbrăcat rochia de mireasă. Nu regret nimic, nici pe el, datorită lui am două fetițe minunate. Trebuie să existe diplomație și discreție pentru că sunt doi copii la mijloc. Vor intra, mai târziu, pe YouTube și vor vedea.", a povestit Andreea Bălan în podcastul lui Cătălin Măruță.

Ceartă pe bani

Conflictual dintre Andreea Bălan și tatăl său este deja foarte cunoscut în spațul public, după ce artista l-a acuzat că i-a furat banii, pe vremea Andre.

“La 18 ani am fugit de acasă! Tata îmi cheltuise toţi banii. Când l-am întrebat, nu ştia nici el pe ce. Eu la 18 ani m-am trezit că nu am nimic, după 1 milion de discuri vândute. Am fugit la Bucureşti, am stat într-o garsonieră şi mi-am luat un Peugeot în rate. L-am iertat abia când am devenit şi eu părinte”, povestea Andreea Bălan, în urmă cu ceva timp, în podcastul lui Măruță.

"Toate mizeriile astea nu le-a povestit"

"N-am ce să comentez, iar a început să bată apa-n piuă cu banii. Ea vorbeşte frumos de greşelile ei, dar nu şi despre ale altora. A pierdut mulţi bani şi m-a acuzat că am plecat cu banii. Ele au fost pe val 2 ani, atât au mers în concerte, al 3-lea an s-a spart, a colaborat 6 luni cu Alina Sorescu, n-a mers, s-a întors Antoneasca. Luau 1.000 de dolari, am socotit, şi ăştia se împărţeau la doi. 100.000 de dolari am câştigat, adică vreo 70.000 de euro. Bani care au fost investiţi înapoi. Am cumpărat un apartament, două maşini, clipuri făcute, filmări, ăia au fost banii, am mers în concediu, deşi ea a spus că n-a mers nicăieri. Nu înţeleg de ce şi-a murdărit familia cu declaraţiile ei.

N-a spus că Antoneasca s-a tăvălit cu Iustin din Mizil şi de aia trupa s-a scindat, că a semnat contract cu altă casă, că a pozat în Playboy. Toate mizeriile astea nu le-a povestit. Niciodată nu m-am certat cu domnul Antonescu, nu m-a jignit, a fost un exemplu de corectitudine. A spus că noi le întărâtam pe ele, când ele se certau la toate evenimentele şi Antoneasca o jignea că n-are voce şi e dansatoare. De asta s-a rupt trupa”, declara Săndel Bălan, atunci, pentru click.ro.