Amna, operată de urgență: Am dureri. Am început să delirez

Problemele de sănătate ale artistei s-au acutizat pe perioada în care a participat la Survivor, fiind nevoită să ajungă pe masa de operaţie din cauza fierei.

"Dragii mei, am ieșit de la Terapie Intensivă. Știu că așteptați răspunsul meu, să vă spun cum sunt. Operația a ieșit super. Mulțumim lui Dumnezeu că nu au fost complicații. Dureri am bineînțeles. Eu sunt, dacă n-ați văzut ceva mai galben de atât. Bilirubina mea își face de cap. Am aberat azi-noaptea o grămadă, am început să delirez, deși n-am avut febră, cred că de la toate medicamentele. M-au suportat eroic oamenii ăștia. Îmi spuneau să-i sun când mi se termină branula, dar eu mă culcam la loc. Sper să fiu bine și să plec cât mai repede acasă, asta e tot ce-mi doresc", le-a spus Amna prietenilor săi din mediul online, după operație.