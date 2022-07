Ambasadorul Marii Britanii susține comunitatea LGBTQ: Nimeni nu are drepturi depline până când alții nu au încă drepturi

"Cerem pe bună dreptate să avem libertate de exprimare, pentru a fi cea mai bună versiune a noastră, dreptul la educaţie, dreptul de a fi iubit, dreptul la muncă şi să contribuim în societate şi în economie, dreptul de a ne căsători şi de a avea copii, să călătorim în siguranţă sau doar să fim în siguranţă în casele noastre şi să avem mâncare pe masă. Prea mulţi oameni nu au această libertate. Aşa că fac apel la guvernele noastre să ne asigure libertatea prin garantarea drepturilor omului pentru toate persoanele şi grupurile din societate", a afirmat diplomatul britanic.



Evenimentul a reunit reprezentanţi de organizaţii care militează pentru drepturile minorităţilor, diplomaţi şi politicieni.



În acest context, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a apreciat că "schimbarea mentalităţilor este lucrul cel mai dificil de realizat într-o societate".



"Noi am trăit într-o societate opresivă până în 1989 şi comportamentele se schimbă greu. Toleranţa, puterea de a-i asculta pe ceilalţi, bunătatea, generozitatea, incluziunea în viaţa noastră (...) cred că reprezintă până la urmă cel mai bun exemplu şi cea mai bună cale pentru a schimba mentalităţi şi pentru a crede cu adevărat în egalitate, în incluziune şi în libertate", a punctat el.



Ambasadorul Israelului, David Saranga, şi-a amintit că în urmă cu doi ani, când la ambasada sa a fost arborat steagul în culorile curcubeului, simbol al susţinerii faţă de comunitatea LGBT, pe pagina de Facebook a misiunii diplomatice a apărut un număr "uriaş" de comentarii pline de ură.



"La câteva zile după, am declarat că nu vom tolera discursul de ură, xenofobia, homofobia şi alte exprimări ale urii. Anul acesta am repetat gestul, dar numărul de comentarii pline de ură a fost mult mai mic. Cred că este un proces care durează", a spus diplomatul.



La rândul său, directoarea executivă a Asociaţiei Accept, Teodora Ion-Rotaru, a amintit că în România "comunitatea LGBT încă nu are drepturi de bază, precum recunoaşterea vieţii de familie, a căsătoriei şi a drepturilor parentale".



Pe această temă a vorbit şi Adrian Coman, care, alături de soţul său, a dat România în judecată la CEDO pentru ca mariajul lor să fie recunoscut în ţară.



"Noi suntem o familie, de fapt, dar am încetat să fim una atunci când am aterizat aici, în Bucureşti, unde, în faţa autorităţilor române, suntem străini unul de altul. Am fost consideraţi o familie de către oamenii de rând, cum ar fi o femeie care vindea legume pe marginea străzii, în Vâlcea, care ne-a recunoscut sau de către o doamnă care ne-a găzduit în Sibiu (...), săptămâna trecută. Concluzia mea este că oamenii sunt înaintea guvernului pe aceste teme şi suntem încrezători că este doar o chestiune de timp până când Guvernul ne va recunoaşte ca familie", a apreciat Coman, potrivit Agerpres.

Zi neagră în Parlament. Comisia pentru drepturile omului a dat raport favorabil legii care interzice așa zisa propagandă LGBT.

”La finalul anului 2021, șapte deputați UDMR, printre care și liderul formațiunii extremiste maghiare Partidul Popular Maghiar din Transilvania, Zakarias Zoltán, au propus modificarea Legii nr. 272/2004, privind „protecția și promovarea drepturilor copilului”, prin introducerea în legislație a interdicției „difuzării prin orice mijloace de conținuturi privind devierea de la s#xul stabilit la naștere sau popularizarea schimbării de s#x sau a homos#xualității”.



După ce Consiliul Economic și Social a dat aviz nefavorabil, proiectul de lege a fost trimis în Senat și aprobat tacit.



Astăzi, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a dat un raport favorabil pentru acest proiect de lege neconstituțional, nedemocratic și discriminator.

Asociația MozaiQ a fost prezentă la dezbaterea din cadrul Comisiei și a argumentat împotriva acestei propuneri legislative, subliniind similitudinea cu legi similare promovate de Viktor Orban în Ungaria și de Vladimir Putin în Rusia, precum și faptul că această lege ar rearunca România în perioada Articolului 200 și ar anatemiza și mai mult comunitatea LGBT+.



Proiectul de lege propus de UDMR încalcă fundamental drepturile omului, iar tocmai Comisia care ar trebui să protejeze aceste drepturi și să ajute interesele minorităților a dat raport favorabil, neținând cont de precizările noastre.



Au existat doar 3 voturi împotrivă: deputata Maya Teodoroiu din PSD, deputatul Cătălin Teniță vicepreședinte USR și deputata Oana Murariu din USR.

Restul voturilor au fost pentru raportul favorabil al acestui proiect de lege, cu excepția a 5 abțineri.



Asociația MozaiQ condamnă ferm decizia discriminatorie a Comisiei pentru drepturile omului. Comunitatea LGBT+ este din nou desconsiderată în România și îi este cenzurată exprimarea și informarea sub pretextul că ar leza interesele copilului”, a transmis asociația MozaiQ.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News