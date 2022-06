"Am fost umilit". Cum a ajuns Damian Drăghici să cerșească în Grecia: De multe ori plângeam. A fost foarte greu

"Cântam cu instrumentul pe la mese. Lumea spunea: "Nu cerșeai. Cântai!". Nu, mă duceam cu instrumentul pe la masă și mă băgam în nasul omului în timp ce mânca, asta ca să iau bani. Trebuie să ai tupeu! Dacă ai tupeu, faci bani, dacă nu ai tupeu, stai într-o parte”, a povestit Damian Drăghici, în cadrul emisiunii online "Fitză cu Adiță".

"Făceam orice ca să pot să mă descurc"

"Am început tot ce studiam eu, dar după m-am prins că trebuie să cânți ce le place oamenilor. Era vorba despre supraviețuire. Aveam în interiorul meu o ambiție și o intuiție... În câteva luni, am reușit să învăț greaca foarte bine. Mă apreciau oamenii pentru talentul meu. Făceam orice ca să pot să mă descurc. Am stat un an în Grecia, apoi am plecat în Olanda. Am trecut a doua oară ilegal în Grecia și am luat-o iar cu cerșeala. M-am și căsătorit în Grecia”, a completat el.

"Am fost umilit de foarte multe ori. Au fost momente în care am spart naiul, l-am făcut bucăți, de nervi, de frustrare. De două ori am spart naiul de supărare. De multe ori plângeam. A fost foarte greu! Eu mi-am propus ceva și ăla era visul meu. Trebuie să crezi în tine! Nimeni nu o să creadă în tine mai mult decât crezi tu în tine”, a mai spus artistul.

Boala fără leac de care suferă Damian Draghici

Damian Drăghici a vorbit pentru prima dată despre boala sa, ADHD.

ADHD este o tulburare care afectează creierul și comportamentul și chiar dacă nu există un tratament pentru acest sindrom, există mai multe variante care pot ajuta o persoană să-și gestioneze simptomele.

"Nu este evident că am ADHD? Îmi zboară mintea încontinuu. Am început să cânt la țambal la 3 ani și "datorită" ADHD-ului m-am lăsat după vreo șase luni de zile, m-am apucat de pian, iarăși m-am lăsat, m-am apucat de bass, iarăși m-am lăsat, de tobe, iarăși m-am lăsat. Cred că și de nai m-aș fi lăsat dacă nu s-ar fi întâmplat un mic incident la ansamblul UTC-ului: am cântat greșit și m-au făcut băieții să mă simt prost, iar asta m-a motivat să studiez. Dar nu a fost motivația potrivită, nu a fost din dragoste, ci a fost doar ambiție", a declarat Damian Drăghici, anul trecut, în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai.

"Tot ce am făcut în viața mea am făcut datorită ADHD-ului"

De altfel, artistul a recunoscut că datorită acestei afecțiuni este astăzi un artist recunoscut.

"Tot ce am făcut în viața mea am făcut datorită ADHD-ului. Nu este de fapt o boală, o tulburare de personalitate, ci înseamnă că în momentul acela nu ești acolo, nu ești prezent. Ți-ai dori să fii în altă parte, pentru că ți-ai făcut alte filme. S-a întâmplat ceva în copilărie, o traumă… asta e explicația științifică, cu toate că nu sunt terapeut, deși mi-ar fi plăcut sau mă bate gândul", a completat el.

Finalul emisiunii i-a adus lui Denise Rifai lacrimi în ochi, după ce Damian Drăghici a interpretat o piesă emoționantă.

Cine este Damian Drăghici

Damian Drăghici s-a născut în anul 1970, într-o familie cu tradiție în muzică.

La vârsta de 10 ani, Damian Drăghici câștiga primele premii. El a câștigat premiul I al Concursului Național de Muzică din România de cinci ori la rând. După ani de studiu, în anul 1988, Damian Drăghici a solicitat viză pentru Germania, însă cererea sa a fost refuzată de regimul Ceaușescu. Decis să plece din țară, muzicianul a părăsit clandestin România, în anul 1989.

La vârsta de 18 ani Damian Drăghici a fost acceptat pentru o bursă la Berkeley College of Music din Boston, Statele Unite și a reușit să finalizeze o diplomă de patru ani într-un an și jumătate, absolvind în 1998.

Damian Drăghici a devenit primul naist din istoria muzicii care deține o diplomă de licență în muzică pe acest instrument.

