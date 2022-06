"Am dormit în mașină, în parcări de cimitire". Monica Tatoiu și visul unui copil sărac: Atunci mi-am propus să văd toată lumea

"Am fost, până la 16 ani, un copil sărac, dar bogat în visurile construite din aventurile personajelor din cărțile care acopereau pereții unicei camere din apartamentul cu acces la bucătărie și toaletă. Excursiile cu școala au fost subiect de organizare cu luni înainte. Cadoul pe care mi l-am dorit, la absolvirea liceului, în 1975, a fost o excursie la Tbilisi. Singură. În facultate, am bătut țara cu autostopul. Sentimentul de libertate, când am traversat granița spre Budapesta, în 1979, a fost imposibil de descris. Atunci mi-am propus să văd toată lumea câte zile o să îmi dea Domnul.

Am dormit în mașină, în parcări de cimitire, am mâncat în cele mai fascinante sate uitate de lume, unde am cunoscut oameni minunați. Lumea creată de Dumnezeu este fascinantă, dacă eviți "clișeele" turistice. Dalai Lama spune că în fiecare nou an al vieții tale trebuie să te hrănești cu energia unui loc nou al Pământului. Și asta fac în fiecare an, din ultimii 28. Ziua de 21 iunie, solstițiul de vară, când mama m-a adus pe lume în '56, este Sărbătoarea Muzicii și familiei în Franța.

Cu excepția pandemiei din 2020, din 2008 sunt într-un oraș francez dansând pe felurite ritmuri cu bărbatul meu etern. Așa că am învățat Franța cât să iau 10 la geografia și istoria ei. Ce îmi doresc de la anii care vin? Să pot călători pe picioarele mele, fără să uit unde sunt actele și portofelul. Și, la sfârșit, din cutie, fiul meu să mă împrăștie în laguna din Saint Francois, în timp ce se aude balada lui Ciprian Porumbescu, ca să mă întâlnesc cu tata. Era cântecul lui de suflet!”, a mărturisit Monica Tatoiu pentru ciao.ro.

Ce pensie are Monica Tatoiu

Vedeta a dezvăluit, în urmă cu ceva vreme, că atunci când se afla în funcția de director al unei renumite companii cosmetice, ajunsese să aibă un salariu colosal.

"Eu am început cu 600 dolari și am terminat cu 10.000 euro pe cartea de muncă', a spus Monica Tatoiu pe Facebook în urmă cu ceva timp.

Cu un asemenea salariu, nici nu este de mirare că vedeta încasează acum o pensie frumușică. După ce s-a retras din activitatea profesională, Monica Tatoiu a început să încaseze lunar o pensie la care mulți români nici nu visează.

"Am o pensie de 12.000 de lei de la statul român și nu din aia specială, pentru că mi-am plătit mereu taxele și impozitele și nu am acceptat să fiu plătită la negru”, a mărturisit Monica Tatoiu, potrivit Spectacola.ro.

Chiar dacă este realizată financiar și nu duce grija banilor, fosta femeie de afaceri spune că ea continuă să muncească și să învețe lucruri noi, acesta fiind stilul de viață pe care și l-a însușit încă din adolescență.

”Am o pensie mare, pentru că toate veniturile au fost trecute în cartea de muncă. Am fost obișnuită să muncesc de la 16 ani. Nu am renunțat să muncesc. Doar că acum o fac gratuit. Dau meditații pe skype, am publicat două cărți, scriu două editoriale săptămânal, lucrez la o carte despre modul în care economicul a determinat politicul din ‘45 încoace. Acum învăț despre sistemele de înarmare. Merg la poligon la trageri”, a spus aceasta pentru Click.

