Alin Oprea, vacanță "de urgență" cu iubita: Dacă nu îți plimbi tu nevasta, ți-o plimbă alții

"Am avut parte de momente frumoase, încărcate cu emoție, împlinire și bucurie. Destinația aleasă a fost o idee foarte bună a Medanei, iar eu merg pe mâna ei când vine vorba despre concedii. Un concediu neplanificat și refuzat de mine în prima etapă, mai ales că în luna Mai avusesem deja un concediu iar luna August este una foarte aglomerată pentru mine.

"În Medana am încredere totală"

După câteva ore, m-am răzgândit și mi-am reactualizat programul astfel încât i-am făcut Medanei o surpriză de proporții când nu se aștepta. Am sunat-o și i-am spus să caute bilete de avion și destinația dorită. Norocul ei a fost faptul că, timp de 10 zile, nu o văzusem. Așa că, fiindu-mi foarte dor de ea, am cedat mult mai ușor. Plus că am înțeles din trecutul meu că dacă nu îți “plimbi tu nevasta, ți-o plimbă alții.” Acum glumesc, evident, mai ales că în Medana am încredere totală", a spus Alin Oprea pentru ciao.ro.

"Am fost în Veneția pentru prima oară împreună. Deși amândoi mai fusesem în Veneția separat, acum ni s-a părut altfel, fiind împreună. Mult mai frumoasă, mult mai romantică. Am mers și cu gondola, la shopping, la plajă, la muzee și biserici. Au fost foarte frumoase zilele petrecute în Italia. Medana a ales două hoteluri superbe, în apropiere unul de celălat, cu acces direct pe plajă și foarte frumos amenajate și decorate iar gastronomia a fost excepțională", a mai spus artistul.

"După o viață întreagă de stres și "circ", apreciez enorm liniștea"

Alin Oprea trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, dacă ar fi să tragem o concluzie în urma declarațiilor pe care le-a făcut recent. "Există viață și după divorț", după cum spune.

"Există viață și după divorț"

"Cea mai mare revelația a mea a fost cea în care am realizat că viața nu merită trăită în compromis și minciună, că există viață și după divorț și că totul se poate reconstrui de la zero, că fiecare om are dreptul să trăiască demn și decent. Dar, mai ales, șansa să facă alegeri. Tuturor ne este teamă de schimbare și avem impresia că se năruie ceva iremediabil. Cu credință, descoperi însă că niciodată nu rămâi singur și că, atât schimbarea, cât și iertarea, sunt benefice și necesare", a spus Alin Oprea pentru ciao.ro.

Cât despre cine este "cocoșul" în relația cu Medana, iubita sa, Alin Oprea a mărturisit: "În casa noastră nu știu dacă există vreun cocoș deoarece Medana e femeia cu care nu pot intra în conflict. Pentru că într-o secundă "face cale-ntoarsă" și mă lasă să vorbesc singur. Iar după 5-10 minute, gândesc, revin la cerința ei și-i spun: "Facem cum vrei tu". Și vă explic și de ce: după o viață întreagă de stres și “circ”, apreciez enorm liniștea și împlinirea pe care le trăiesc alături de ea. E mare lucru să mergi acasă cu drag și bucurie, nu ca la "ghilotină"! Dar mai ales să ai o femeie diplomată care să aibă calmul necesar să dezbată logic și cu argumente, în loc să facă scandal și drame".

"Medana îmi face foarte multe complimente și mă răsfață ca pe un copil"

"Medana îmi face foarte multe complimente și mă răsfață ca pe un copil de cele mai multe ori, folosind diminutive și declarații pe care în viața mea nu le-am auzit până să fiu cu ea. Mereu îmi spune: ”Ești cel mai frumos, deștept și talentat bărbat din Universul ăsta!”. Evident că nu e așa, dar recunosc că îmi face mare plăcere de fiecare dată când îmi spune toate astea. Sigur, din dorința de a mă motiva și de a mă determina mereu să evoluez", a spus artistul.

