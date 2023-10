Alertă în Egipt. O rachetă a lovit un spital, aflat la peste 200 de kilometri de Gaza - Foto / Video

Este alertă în Egipt după ce o rachetă a căzut în orașul Taba, aflat la aproximativ 200 de km de Fâșia Gaza, transmite Antena 3 CNN. Incidentul s-a întâmplat noaptea trecută, confirmând faptul că situația din Orientul Mijlociu se agravează

Racheta a lovit o unitate medicală din orașul Taba, aflat la 220 de km de Fâșia Gaza. Pe lângă spital, în urma exploziei produse de rachetă a mai fost avariat un autoturism. Cel puțin șase persoane sunt rănite.

Mai mulți locuitori ai orașului au relatat că au auzit o explozie puternică și mai apoi au văzut o coloană de fum care se înalță spre cer.

Deocamdată nu se știe originea rachetei. Distanța destul de mare de zona operațiunilor militare desfășurate de militanții Hamas și de armata Israelului face ca aceste detalii să fie mai greu de concretizat. Potrivit presei egiptene, autoritățile au declanșat o anchetă pentru a elucida misterul.

"Se pare că o rachetă a lovit orașul egiptean de coastă Taba în această seară, rezultând daune semnificative la o clădire și o mașină, precum și cel puțin 5 răniți. Orașul se află la peste 100 de mile de Fâșia Gaza și Cisiordania, așa că de unde a venit racheta sau cine a lansat-o, este momentan necunoscut", se arată într-o postare a OSINTdefender pe X, care a publicat și imagini cu distrugerile produse de rachetă.

