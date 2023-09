Alertă alimentară în România. Mai multe produse, retrase de la vânzare. "Pot cauza o boală potențial gravă" - Foto în articol

ANSVSA anunță că mai multe produse au fost retrase din magazinele din România. În primul rând, este vorba despre niște bomboane de ciocolată.

"Nestle România retrage și recheamă din piața o cantitate limitata din produsul KitKat Pops Peanut Corn 110g cu datele de identificare de mai jos si care nu prezintă eticheta în limba romana.

Motivul retragerii: lipsa etichetei in limba romana in condițiile in care produsul conține alergeni (pasta de arahide)

Produsul este sigur pentru consum, cu excepția persoanelor alergice la arahide.

Persoanele care au achiziționat produsul îl pot returna la Serviciul Clienți din magazinul Auchan de unde l-au cumpărat și vor primi înapoi contravaloarea acestuia. Este necesara prezentarea bonului fiscal.

Este afectat doar produsul având detaliile de mai jos:

Nume produs pe etichetă: KitKat Pops Peanut &Corn

Producător: Nestlé Bulgaria

Nr.lot: 30450457

Data expirării: 11/2023

Gramaj: 110g", transmite ANSVSA.

Același produs a fost retras și din magazinele Mega Image și Cora.

File de somon norvegian, retras din magazinele Carrefour

Totodată, din magazinele Carrefour au fost retrase de la vânzare două tipuri de file de somon norvegian.

"Vă informăm că societatea OCEAN FISH S.RL. a inițiat retragerea de la comercializare a produsului de mai jos, ca urmare a evidentierii prezentei Listeria monocytogenes.

CARREFOUR ROMÂNIA S.A. retrage de pe piață și recheamă de la consumatori următorul produs cu datele de identificare de mai jos:

1. FILE SOMON NORVEGIAN AFUMAT 200G - Brand CARREFOUR EXTRA,

2. FILE SOMON NORVEGIAN AFUMAT, FELIAT 100G - Brand CARREFOUR EXTRA.

Se recomandă persoanelor care dețin produse din loturile descrise mai sus să nu le consume ci să le distrugă sau să le aducă înapoi în magazinele de unde le-au cumpărat. Contravaloarea produselor va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Persoanele care au consumat produsele menționate mai sus și care prezintă febră simplă sau însoțită de dureri de cap, sunt rugate să consulte medicul și să raporteze acest consum.

Femeile gravide, persoanele cu imunitate scăzută, precum și cele în vârstă trebuie să acorde o atenție deosebită acestor simptome. Aceste simptome pot sugera listerioza, boală potențial gravă, cu un timp de incubație de până la opt săptămâni. Pentru informații suplimentare, puteți contacta Carrefour România S.A.: [email protected]", transmite ANSVSA.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News