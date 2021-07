Alegeri în Republica Moldova. Rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare anticipate: PAS- 40%, BECS- 34,83%

Astfel, în urma numărării voturilor din 1077 din totalul celor 2.150 de secţii de votare, PAS a înregistrat un procent de 45,30% din voturi, depăşind Blocul Electoral al Comuniştilor şi Socialiştilor, care au fost susţinuţi de doar 31,89% din electorat.

Datele CEC arată că Partidul Politic Şor a beneficiat de susţinerea a 8,13% din alegători, acesta fiind urmat de Blocul Electoral 'Renato Usatîi', cu 3,90% din voturile alegătorilor. Pe următoarele locuri se află Partidul Politic Platforma Demnitate şi Adevăr - 2,44%, Partidul Democrat din Moldova - 2,38%, Partidul Acasă Construim Europa - 1,36%

Procesul de vot la secţiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova s-a încheiat la ora 21:00, informează Radio Chişinău. Numărul celor care au ajuns la secţiile de votare din ţară este de circa 1.264.800 sau 44,5% din total.

Potrivit ultimelor date publicate în timp real de Comisia Electorală Centrală, peste 1.463.000 de alegători au reuşit să-şi exprime dreptul la vot în total, înregistrându-se o rată de participare de 48,16%, faţă de puţin peste 49%, la scrutinul parlamentar din 2019, la aceeaşi oră. În municipiul Chişinău au votat 311.188 de alegători, cu o rată de participare de peste 47,6%.

Peste 199.000 de cetăţeni moldoveni au votat până la această oră peste hotare, faţă de 75.000 la parlamentarele din 2019, la ora 21.00. Totuşi această cifră nu este finală deoarece, procesul de vot continuă în unele ţări din Europa, SUA şi Canada. La secţiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului au votat peste 28.770 de alegători, faţă de recordul de 37 257 înregistrat la alegerile parlamentare din 2019.

Igor Dodon, după închiderea secțiilor de votare: BECS va înregistra un rezultat destul de bun

”Vă mulțumesc pentru participare activă. Mă temeam că oamenii n-o să iasă la vot, după atâtea dezbateri. Mulțumesc colegilor din teritoriu care au lucrat în campanie, am avut o campanie activă. Din calculele noastre avem rezultate pe măsură. BECS va înregistra un rezultat destul de bun. Vreau să mulțumesc colegilor de la PCRM, în mai puțin de 2 luni am reușit să muncim ca o echipă unită. Sper că după ziua de mâine noi vom lucre împreună în Parlament așa cum își doresc alegătorii noștri De mâine va începe o nouă etapă în RM. Mesaj către deputați: nu trebuie să admitem alte crize politice. Există probabilitatea că va fi un parlament cu 2 partide, maxim 3”, a declarat Igor Dodon.

Poliţia a fost sesizată în 19 cazuri de transportare organizată de alegători şi a examinat deocamdată trei dintre ele, însă nu poate aplica sancţiuni, deoarece, în opinia forţelor de ordine, acestea nu constituie încălcare a legislaţiei electorale, a anunţat şeful adjunct al Inspectoratului General de Poliţie, Maxim Maxian, în cadrul unei conferinţe de presă, potrivit Radio Chişinău.



El a explicat că poliţia nu se poate baza pe emoţii şi deducţii şi nu poate iniţia dosare pe asemenea cazuri, care nu sunt prevăzute de legislaţie ca ilegalităţi.