Coșmarul din Israel a început acum 10 zile, după ce militanții Hamas i-au luat prin surprindere pe militarii israelieni și au atacat zonele de la graniță. Au ucis adulți și copii, au incendiat oameni și au torturat suflete nevinovate, răpind totodată aproape 200 de ostatici, mare parte dintre ei copii mici sau femei.

De atunci Israel a anunțat că se află în stare de război și că va distruge gruparea Hamas, Între timp, cel puțin 6 lideri Hamas au fost uciși, dar și alte câteva mii de membri. Israel a lansat atacuri aeriene pentru a distruge bazele militare ale teroriștilor, dar operațiune terestră încă se lasă așteptată. Se încearcă evacuarea cetățenilor străini din Fâșia Gaza înainte de începerea operațiunii, dar și mutarea civililor în zone sigure.

Peste 4.000 de persoane au murit de la începutul războiului Israel-Hamas. Cel puțin 2.300 de palestinieni au fost uciși, iar numărul persoanelor ucise în Israel a ajuns la peste 1.300. Nu este de mirare de ce astăzi am primit un mesaj de la un cititor DC NEWS care se teme că ar putea începe un Al Treilea Război Mondial.

"V-am făcut o tură prin orașele noastre ca să înțelegeți prin ce trecem și încă nu putem să facem mai nimic, pentru că vă dați seama că Al Treilea Război Mondial e la un pas...", ne-a scris cititorul, trimițându-ne și mai multe filmări cu atacurile Hamas.

This video shows a Hamas drone dropping a bomb on an Israeli ambulance.



This is a war crime. The world must intervene. #IsraelUnderAttack pic.twitter.com/yAhGNT3ATi