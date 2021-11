Adrian Câciu, ministrul Finanţelor, mesajul dimineţii: Reformele constau în fapte, nu în vorbe

"Vă mulțumesc pentru încredere și voi lupta să implementăm soluții. Reformele constau în fapte nu în vorbe sau cuvinte frumos înșiruite pe pagină.O perioadă bună de timp mă veți găsi pe pagina mea de Facebook.

Vă aștept acolo cu opinii, critici, propuneri și soluții. Mulțumesc!", a scris Adrian Câciu, ministrul Finanţelor, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Finanţelor: Este incorect ca stabilitatea fiscal-bugetară să se facă numai prin tăiere de cheltuieli

România trebuie să-şi revină în stabilitatea fiscal-bugetară, iar asta nu se poate face numai prin tăiere de cheltuieli, pentru că "este incorect", a declarat, vineri, la finalul şedinţei de Guvern, ministrul Finanţelor, Adrian Câciu.



"România trebuie să-şi revină în stabilitatea fiscal-bugetară pe două componente: pe procedura de deficit excesiv şi aşa-zisa consolidare fiscal-bugetară pe care eu o numesc creştere a sustenabilităţii fiscal-bugetare. Aceasta nu poţi să o faci numai prin tăiere de cheltuieli. Este incorect. În contextul în care tu ai creşteri economice, de ce tai cheltuielile? Dacă te dezvolţi, cum să ai cheltuieli mai mici. Trebuie să o faci în context de echilibru sau mai ales pe creşterea veniturilor bugetare, ceea ce a lipsit în ultimii ani. Dacă noi am avut deficite din ce în ce mai mari şi ne-am ascuns în spatele unei crize cum s-au ascuns unii... noi trebuie să ne ducem către zona de venituri, dar nu prin alte taxe. Se fac simulări pe toate elementele care au ajuns să fie prorogate. Am prognozele pe care mă bazez pentru anul 2022, avem şi prognozele de la Comisia Europeană şi vă anunţ care sunt măsurile. Cerem de la toate ministerele proiecţiile de buget şi solicitările de buget, poate reuşim să avem legea bugetului odată adoptată înainte de sfârşitul anului fără să-şi asume cineva răspunderea. Mi-aş dori să fie dezbateri", a afirmat Câciu, citat de Agerpres.



Ministrul de resort a menţionat, totodată, că ar fi normal ca toţi românii să aibă venituri mai mari, în condiţiile în care 80% din populaţie are mai puţin de 4.000 de lei.