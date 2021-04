Adi de la Vâlcea şi-a schimbat maşina. Avea un Corvette, iar acum şi-a cumpărat un Land Rover Defender. Artistul a făcut anunţul pe canalul său de YouTube.

"Am o veste astăzi... nu ştiu dacă e bună, dacă e rea. Pentru mine e bună. Am vândut Corvette-ul şi ce maşină credeţi că mi-am luat?

Trebuie să avem şi noi un viciu, iar al meu este maşinile. Am avut peste 200 de maşini, fără exagerare şi fără să fiu samsar de maşini. Corvette mi-a plăcut foarte mult, dovadă că am avut cinci şi o să-mi mai iau. Acum mi-am luat noul Land Rover Defender, 2020, First Edition. Cei care ştiţi despre Defender, ştiţi modelele care au fost... nişte cutii, pur şi simplu ARO. Uitaţi-vă la asta ce au putut să-i facă. Alea erau făcute de oameni şi asta sigur e făcută de un extraterestru", a spus Adi de la Vâlcea.

Un Land Rover Defender producţie 2020 se vinde pe site-urile de specialitate cu preţuri care se învârt în jurul sumei de 65.000 de euro.

Imaginile cu noua achiziţie a lui Adi de la Vâlcea pot fi urmărite aici, începând cu minutul 5.30: