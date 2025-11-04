Accident între un autobuz și un tramvai în Capitală: 8 persoane rănite/ Circulația tramvaielor 41, suspendată - UPDATE

Trafic restricționat pe prima bandă, în Drumul Taberei

UPDATE: Traficul rutier este restricționat pe banda 1 de circulație pe Drumul Taberei, sensul către Valea Oltului, în urma accidentului.

„La data de 4 noiembrie, în jurul orei 10:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel la 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe o stradă din Sectorul 6. Polițiștii rutieri ajunși la locul producerii accidentului de circulație, respectiv la intersecția dintre strada Brașov cu Drumul Taberei, au constatat că este vorba despre un autobuz din cadrul Societății de Transport București care a intrat în coliziune cu un tramvai”, informează Brigada Rutieră și citată de Agerpres.

Circulația tramvaielor 41, suspendată

UPDATE: Circulația tramvaielor pe linia 41 este suspendată temporar.

Șoferul autobuzului implicat în accident a declarat că el a respectat culoarea verde a semaforului, vinovat pentru accident fiind vatmanul tramvaiului: „A intrat tramvaiul în mine. Cred că nu m-a văzut, deși nu sunt unghiuri moarte acolo. Urma să se schimbe semaforul, dar am trecut pe verde. Drept dovadă, am trecut cu trei sferturi de mașină. L-am văzut când a plecat, efectiv, parcă a plecat pe două roți. Era chitit pe mine”, potrivit Digi24.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Persoane transportate la spital

UPDATE: Accidentul s-a produs pe strada Brașov, la intersecția cu Drumul Taberei, anunță Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF).

În urma evaluării de către paramedicii SMURD, sunt opt victime, conștiente, dintre care șapte doresc transportul la spital, și nu există persoane încarcerate.

Au fost alertate o autospecială de stingere, trei autospeciale SMURD și o autospecială pentru transport victime multiple, potrivit Agerpres.

Vinovat pentru producerea accidentului ar fi vatmanul tramvaiului, potrivit relatărilor șoferului de autobuz. Tramvaiul ar fi intrat în autobuzul condus de acesta, conform sursei menționate mai jos.

Știre inițială

Un accident a avut loc în București, marți dimineață, între un autobuz și un tramvai. Opt persoane din autobuz au fost rănite ușor, potrivit Digi24.

Pompierii și polițiștii de la Brigada Rutieră sunt la fața locului, în timp ce circulația pe prima bandă este blocată. Intervenția este în desfășurare.