Impact devastator între două trenuri în Slovacia: Aproape 100 de persoane rănite, două în stare critică

Un grav accident feroviar a avut loc în sud-estul Slovaciei, unde două trenuri de mare viteză s-au ciocnit, provocând rănirea a aproximativ 100 de persoane, potrivit ministrului de Interne, Matus Sutaj Estok, citat de agenția TASR.

Deși nu au fost raportate decese, autoritățile au confirmat că cel puțin două persoane sunt în stare critică. Echipele de intervenție au ajuns rapid la locul accidentului, iar ministrul Sănătății, Kamil Sasko, a anunțat că se deplasează personal în zonă pentru a coordona intervențiile medicale, conform Agerpres.

Unul dintre mecanicii de locomotivă nu ar fi acordat prioritate celuilalt tren

Coliziunea s-a produs în apropierea localității Jablonov nad Turnou, în regiunea Kosice, aproape de granița cu Ungaria. Potrivit poliției, impactul a avut loc chiar în fața unui tunel, iar primele informații indică faptul că unul dintre mecanicii de locomotivă nu ar fi acordat prioritate celuilalt tren, indică Reuters.

Imaginile de la fața locului arată partea frontală a unei locomotive grav avariată, în timp ce celălalt tren a deraiat, notează AP News.

Într-un comunicat oficial, preluat și de Sky News, Căile Ferate Slovace au transmis: „În acest moment, prioritatea este salvarea și evacuarea pasagerilor și a angajaților noștri.”

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului, iar traficul feroviar în zonă a fost suspendat temporar pentru operațiunile de salvare și evaluarea pagubelor.