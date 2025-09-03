Accident cu multiple victime pe DN 1A

Două autoturisme au intrat în coliziune, miecuri după-amiază, pe DN 1A.

Șapte persoane au fost rănite, miercuri după-amiază, într-un accident rutier care s-a petrecut pe DN 1A, în comuna Crevedia, satul Cocani.

Două autoturisme implicate în accident

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița, la fața locului intervin două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o unitate de terapie intensivă mobilă și un echipaj SMURD de la ISU București-Ilfov, un echipaj SMURD de la Detașamentul Titu, precum și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița.

„În urma accidentului rutier 7 persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare. (...) Misiunea este în dinamică”, arată sursa citată.

Din primele date, polițiștii au constatat faptul că un autoturism condus de un tânăr de 27 de ani, din comuna Valea Lungă, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, de 28 de ani, din comuna Băleni, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean, potrivit Agerpres.

