Abdul Ghani Baradar va conduce guvernul taliban din Afganistan - Surse Reuters

Cofondatorul mișcării talibane și liderul politic al islamiștilor, mullahul Abdul Ghani Baradar, va fi noul șef al guvernului din Afganistan, informează Reuters, care citează surse talibane.

Alături de Abdul Ghani Baradar la conducerea guvernului va fi mullahul Mohammad Yaqoob, fiul cofondatorului taliban Mullah Omar, dar și Sher Mohammad Abbas Stanekzai, potrivit acelorași surse.

„Toți liderii de vârf au ajuns la Kabul, unde pregătirile sunt în faza finală pentru a anunța noul guvern”, a declarat un oficial taliban.

Haibatullah Akhunzada, liderul religios al talibanilor, se va concentra pe problemele religioase. Cu toate acestea, cea mai imediată prioritate a noului guvern ar trebui să fie evitarea prăbușirii unei economii care se confruntă cu seceta și ravagiile unui conflict care a ucis aproximativ 240.000 de afgani.

