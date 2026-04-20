€ 5.0987
|
$ 4.3229
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0987
|
$ 4.3229
 
Data publicării: 09:37 20 Apr 2026

A murit o figură emblematică a tangoului. Cine a fost Maria Nieves / Video
Autor: Andrei Itu

A murit dansatoarea și coregrafa argentiniană de tango María Nieves.

Maria Nieves, o figură emblematică a tangoului, a murit, la vârsta de 91 de ani, au anunţat surse din mediul cultural din Buenos Aires, dar a preciza cauza decesului, transmite agenţia AFP.

Cine a fost Maria Nieves

Maria Nieves s-a născut într-o familie modestă din Buenos Aires.  Ea a contribuit la popularizarea tangoului în lume, luând parte la numeroase competiţii internaţionale.

Maria Nieves s-a impus dansând începând din anii '50, alături de Juan Carlos Copes, mort în 2021 din cauza COVID-19. El i-a fost soţ ei între 1964 şi 1973, însă cei doi au continuat să danseze împreună până în anul 1997.

Omagiu pentru Maria Nieves

Ministrul argentinian al Culturii, Leonardo Cifelli, a omagiat-o pe Maria Nieves descriind-o drept "o figură de neînlocuit a tangoului argentinian şi una dintre cele mai mari ambasadoare ale acestuia în lume".

Video

"Cariera ei a început în 'milongas' (baluri în aer liber) din cartier şi s-a extins până la cucerirea teatrelor de pe Broadway, din Paris şi din Tokyo", a declarat Asociaţia Argentiniană a Actorilor, subliniind că ea a "format un duo istoric care a revoluţionat tangoul scenic".

 "Tango Argentino", piesa de rezistență a Mariei Nieves

Alături de Juan Carlos Copes, Maria Nieves a condus în special "Tango Argentino", un spectacol creat în anul 1983 la Paris, prezent pe afişe mai bine de un deceniu pe mai multe scene internaţionale, inclusiv pe Broadway. Opera respectivă a devenit o piesă de rezistenţă a renaşterii internaţionale a unui dans născut în regiunea Rio de la Plata.

Stilul Mariei Nieves a fost imortalizat în mai multe filme, respectiv "Assassination Tango", "Solamente ella" ori "Detras de un largo muro", notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

a murit
tango
argentina
martina nieves
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close