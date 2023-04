A murit Michael Lerner. Actorul cu origini românești, nominalizat la Oscar, a încetat din viață la 81 de ani

Decesul său a fost confirmat de nepotul artistului, actorul Sam Lerner, care a jucat în serialul "The Goldbergs". Deocamdată nu sunt cunoscute circumstanţele în care a murit Michael Lerner.



Născut pe 22 iunie 1941 în Brooklyn, Michael Lerner a început să ia cursuri de actorie la American Conservatory Theater din San Francisco la sfârşitul anilor 1960. Acest actor american cu origini româno-evreieşti, a interpretat roluri secundare în seriale precum "M*A*S*H", "The Rockford Files", "Starsky & Hutch", "Hill Street Blues". Printre rolurile sale notabile din cinematografie se remarcă cele din filme precum "The Candidate", "The Postman Always Rings Twice", "Eight Men Out" şi "Harlem Nights".



După ce şi-a construit o carieră solidă de actor în anii 1970 şi 1980, Michael Lerner a dobândit un nivel ridicat de notorietate atunci când a fost nominalizat la Oscar în 1992 pentru rolul jucat în filmul fraţilor Coen "Barton Fink".



În acea peliculă, Michael Lerner l-a interpretat pe mogulul din industria cinematografică Jack Lipnick, şeful insistent al scenaristului Barton Fink, interpretat de John Turturro, iar rolul său a fost considerat un element principal ce a contribuit la tonul uneori tăios, alteori scandalos al filmului. Interpretarea lui este considerată o piatră de hotar de către fanii înfocaţi ai fraţilor Coen. Ulterior, Michael Lerner a colaborat din nou cu Joel şi Ethan Coen la "A Serious Man" din 2009, o comedie existenţialistă în care a avut însă un rol mic.



După nominalizarea primită la Oscar, Michael Lerner a devenit o figură familiară spectatorilor care mergeau la cinematograf în anii 1990, iar printre cele mai notabile filme ale sale se numără producţii precum "Newsies", "Black Check", "No Escape" şi "Celebrity". În filmul "Godzilla", regizat de Roland Emmerich în 1998, l-a interpretat pe infatuatul şi complet depăşitul de situaţie primar Ebert al oraşului New York, o ironie flagrantă la adresa celebrului critic de film Roger Ebert.



După intrarea în noul secol, Michael Lerner a continuat să joace cu regularitate şi s-a remarcat în pelicule precum comedia "Elf" (2003), filmul cu supereroi "X-Men: Days of Future Past" (2014) şi comedia cu accente dramatice "Ashby" (2015), scrie Agerpres.

