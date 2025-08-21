Începe evaluarea rezervei operaționale în București și Ilfov. Cine va fi chemat la unitățile MApN și cât va dura pregătirea

Statul Major al Apărării organizează, în perioada 12-20 octombrie, în municipiul București și în județul Ilfov, exercițiul de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare – MOBEX B-IF-25.

Exercițiile de acest tip se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate.



Rezerviștii cu domiciliul în municipiul București și județul Ilfov, ce vor fi chemați la unitățile MApN la care sunt arondați, vor participa, timp de o zi, la activități specifice de pregătire.



Exerciții similare s-au mai desfășurat în municipiul București în anul 2013, iar în județul Ilfov în 2021. O activitate similară este planificată în luna septembrie în județele Sibiu și Mureș, iar cele mai recente exerciții de mobilizare au avut loc în luna mai a acestui an, în județele Teleorman, Giurgiu și Olt.



Exercițiul este organizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și a Legii 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. Rezerviștii vor fi chemați prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. Activitățile legate de evaluarea autorităților locale și a operatorilor economici din județele Sibiu și Mureș sunt organizate și coordonate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.





Pentru a evita dezinformarea și știrile false care ar putea fi răspândite în legătură cu aceste activități, reiterăm că astfel de exerciții au caracter de rutină și recomandăm cetățenilor să se informeze din surse oficiale. Pe platforma InfoRadar a MApN pot fi consultate informații referitoare la încercări anterioare de inducere în eroare a publicului pe subiecte similare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News