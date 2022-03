18 martie - Ziua momentelor jenante și a nasului roșu

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare, scrie Agerpres. Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.

Ziua momentelor jenante





Ipostazele jenante sunt o realitate, fiind prezente, mai mult sau mai puţin, în viaţa fiecăruia dintre noi, iar Ziua momentelor incomode este o sărbătoare, sau o scuză, pentru a ne distra pe seama acestora.



Deşi nu există prea multe informaţii cu privire la originile acestei sărbători, există unele voci care susţin că este oportună - şi deloc întâmplătoare - imediat după Ziua Sfântului Patrick.



Această zi are şi o mascotă: broasca ţestoasă jenată.



Aşadar, dacă trăiţi un moment penibil astăzi, puteţi să faceţi liniştiţi haz de necaz şi să celebraţi Ziua momentelor jenante împărtăşind întâmplarea pe reţelele sociale, cu hashtag-ul #AwkwardMomentsDay.

Ziua companiilor cărora le pasă





În fiecare an, pe 18 martie, este sărbătorită Ziua companiilor cărora le pasă (#CompaniesThatCareDay), propusă de organizaţia americană Center for Companies that Care, înfiinţată pentru a spori bunăstarea angajaţilor şi a comunităţilor, inspirând companiile să se ghideze în practicile lor zilnice după principiile unui angajator responsabil social.



Această zi celebrează companiile care îşi apreciază angajaţii, în care aceştia din urmă se simt stimulaţi, încurajaţi şi susţinuţi.



De asemenea, aceasta este o zi în care angajatorii sunt încurajaţi să facă mai multe pentru comunitate şi pentru angajaţii lor.

Potrivit Center for Companies that Care, există anumite caracteristici ce definesc organizaţiile care sunt responsabile şi au grijă de angajaţii lor şi de comunitate. Printre acestea se numără susţinerea unui mediu de lucru care se bazează pe respectul şi demnitatea tuturor lucrătorilor, grija faţă de efectele deciziilor luate asupra angajaţilor şi comunităţii şi implicarea în politicile publice şi/sau eforturile comunităţii.



Totodată, companiile ar trebui să stabilească şi să comunice standarde de integritate etică şi de comportament, să aprecieze şi să recunoască toate contribuţiile lucrătorilor şi să dezvolte şi să încurajeze lideri excepţionali la toate nivelurile. Alte caracteristici includ asigurarea bunăstării angajaţilor şi a membrilor de familie ai acestora prin practici, politici, beneficii şi compensaţii, precum şi menţinerea unui echilibru sănătos între activitatea profesională şi cea personală şi cultivarea întregului potenţial al tuturor lucrătorilor.

Ziua biodiselului





Biodieselul este o substanţă obţinută din uleiuri vegetale şi animale uzate prin procesarea uleiului cu alcool pentru a produce un combustibil care este capabil să ardă şi să alimenteze orice.



Această sursă regenerabilă de energie pe bază de materie organică se obţine prin reacţia de transesterificare. Procesul a fost realizat pentru prima dată în 1853 de oamenii de ştiinţă E. Duffy şi J. Patrick, însă la acea vreme produsului obţinut nu i s-a găsit o aplicaţie practică. Acest lucru s-a schimbat, însă, în 1893, în Augsburg, Germania, când a fost produs primul model diesel al lui Rudolf Diesel, care funcţiona cu ulei de arahide. Diesel nu a intenţionat ca acesta să funcţioneze cu ulei de arahide, însă când a fost prezentat la Expoziţia de la Paris în 1900, a făcut acest lucru la cererea guvernului francez.

O invenţie uimitoare, ce merită o sărbătoare proprie, Ziua biodieselului (#BiodieselDay).

Ziua nasului roşu





Ziua nasului roşu (#RedNoseDay) marcată în acest an pe 18 martie, este un eveniment nu doar distractiv şi amuzant, ci şi un prilej pentru strângerea unor fonduri în scopuri caritabile. La acesta iau parte comedianţi, actori şi alte vedete, precum şi persoane obişnuite, care doresc să participe purtând un "nas de clovn", făcând o donaţie şi aducând un zâmbet.



Această zi a fost iniţiată în 1985, de organizaţia caritabilă britanică Comic Relief din dorinţa de a răspunde foametei care devasta la acea vreme Etiopia. Intenţia a fost de a-i aduce pe comendianţii din întreaga lume laolaltă pentru a-i face pe oameni să zâmbească şi să contribuie în acelaşi timp la cauză.

De la an la an, Ziua nasului roşu a ajuns să fie celebrată într-un număr tot mai mare de ţări, cuprinzând diverse evenimente caritabile la care participă comedianţi faimoşi şi vedete, precum Rowan Atkinson, Steve Martin, Take That, Jack Black, Simon Cowell, James Corden, Miranda Hart şi mulţi alţii, potrivit daysoftheyear.com.



Ziua nasului roşu a colectat peste 1 miliard de lire sterline şi peste 250 de milioane de dolari, sume donate în scopuri caritabile. În plus, a vândut milioane de nasuri roşii, pe care oamenii le poartă în această zi pentru creşterea nivelului de conştientizare cu privire la această sărbătoare şi la importanţa ei.

