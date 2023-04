Ziua Pământului. Mii de persoane s-au întins pe asfalt la Londra pentru a protesta contra pasivităţii guvernului britanic în fața 'crizei climatice' / Video

În ianuarie, Extinction Rebellion a anunţat suspendarea Regatului Unit din aceste operaţiuni controversate, preferând mobilizarea pentru o demonstraţie de amploare, mai consensuală, contra lipsei de acţiune a executivului de la Londra în domeniul protecţiei mediului.

Sâmbătă, mii de oameni, în special tineri, s-au reunit pentru această manifestaţie organizate cu ocazie Zilei Pământului, în districtul londonez Westminster, unde se află parlamentul britanic. Zeci de alte organizaţii au răspuns apelului lansat de XR.

Criza climatică şi ecologică nu este ceva care se va produce în viitor, ea este deja aici, o putem vedea prin lipsa notabilă de insecte şi animale sălbatice în fiecare primăvară şi în fiecare an, a atras atenţia o purtătoare de cuvânt a XR, Zoe Cohen.

Thousands of beautiful people marching for biodiversity and climate action today at @XRebellionUK’s #TheBigOne.



This shows the die-in outside Parliament. If our politicians continue as they are, life on Earth, and human civilisation, are at risk of extinction‼️????????????⏳ pic.twitter.com/mbXz2OGYrF