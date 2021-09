ZILE LIBERE 2022. Mai multă relaxare ca-n 2021

Anul acesta, mai avem libere doar pe 30 noiembrie 2021, de Sfântul Andrei, marţi, și pe 1 decembrie 2021 - Ziua Naţională a României, miercuri. În 2022 sunt 15 sărbători legale: 6 în weekend și 9 în timpul săptămânii.

Zile libere în 2022 sunt:

1 ianuarie (sâmbătă) - Anul Nou

2 ianuarie (duminică) - Anul Nou

24 ianuarie (luni) - Ziua Unirii Principatelor Române (Mica Unire)

22 aprilie (vineri) - Vinerea Mare

24 aprilie (duminică) - Paștele Ortodox

25 aprilie (luni) - Paștele Ortodox

1 mai (duminică) - Ziua Muncii

1 iunie (miercuri) - Ziua Copilului

12 iunie (duminică) - Rusalii

13 iunie (luni) - Rusalii

15 august (luni ) - Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie (miercuri) - Sfântul Andrei

1 decembrie (joi) - Ziua Națională a României

25 decembrie (duminică) - Crăciunul

26 decembrie (luni) - Crăciunul

Vestea bună pentru 2022 este că doar 6 din zilele libere pică în weekend, restul de 9 fiind în cursul săptămânii, față de 8 zile libere care picau în weekend, în 2021.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, angajaţii care sunt nevoiţi să lucreze inclusiv în zilele considerate libere, vor primi în plus la salariu, adică ziua lucrată va fi plătită dublu.

Cercetătorii au descoperit că, deşi nivelurile de bunăstare subiectivă se amplifică iniţial odată cu creşterea timpului liber, tendinţa nu se menţine atunci când este vorba de prea mult timp liber.

„Punctul optim înseamnă o cantitate moderată de timp liber”, a spus dr. Marissa Sharif, co-autor al studiului de la Universitatea din Pennsylvania: „Am constatat că a avea prea mult timp liber este asociat cu o bunăstare subiectivă mai scăzută din cauza lipsei sentimentului de productivitate şi scop”.

Prin datele publicate în Journal of Personality and Social Psychology, Sharif şi colegii săi au arătat modul în care au analizat rezultatele din două sondaje la scară largă, implicând un total de peste 35.000 de participanţi, potrivit The Guardian.

Echipa a constatat că, deşi bunăstarea subiectivă a crescut odată cu timpul liber de până la aproximativ două ore, a început să scadă odată ce acesta a depăşit cinci ore.

În schimb, datele din Studiul Naţional al Forţei de Muncă în Schimbare, realizat între 1992 şi 2008, au arătat că respondenţilor nu li s-a redus nivelul de bunăstare odată cu creşterea timpului liber. Echipa a declarat în urma sondajului că este foarte important modul în care oamenii îşi petrec timpul liber. Vezi aici mai mult.