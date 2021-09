Studiu: Prea mult timp liber reduce sentimentul de bunăstare

„Punctul optim înseamnă o cantitate moderată de timp liber”, a spus dr. Marissa Sharif, co-autor al studiului de la Universitatea din Pennsylvania: „Am constatat că a avea prea mult timp liber este asociat cu o bunăstare subiectivă mai scăzută din cauza lipsei sentimentului de productivitate şi scop”.

Prin datele publicate în Journal of Personality and Social Psychology, Sharif şi colegii săi au arătat modul în care au analizat rezultatele din două sondaje la scară largă, implicând un total de peste 35.000 de participanţi, potrivit The Guardian.

Echipa a constatat că, deşi bunăstarea subiectivă a crescut odată cu timpul liber de până la aproximativ două ore, a început să scadă odată ce acesta a depăşit cinci ore.

În schimb, datele din Studiul Naţional al Forţei de Muncă în Schimbare, realizat între 1992 şi 2008, au arătat că respondenţilor nu li s-a redus nivelul de bunăstare odată cu creşterea timpului liber. Echipa a declarat în urma sondajului că este foarte important modul în care oamenii îşi petrec timpul liber.

Echipa a efectuat apoi două experimente online, cu date de la 2.565 de participanţi americani la unul şi de la 4.046 la celălalt. În ambele experimente, participanţilor li s-a cerut să-şi imagineze o cantitate definită de timp liber pe zi şi ce ar face cu el.

Cercetătorii au constatat că mai mult timp liber nu este neapărat mai bun atunci când influenţează nivelul de bunăstare, stres sau productivitate.

Studiile sugerează că persoanele care simt că au prea puţin timp liber nu ar trebui să renunţe la toate activităţile, ci să încerce să găsească câteva ore de relaxare pe zi. De asemenea, cei care au zile libere ar trebui să încerce să-şi petreacă timpul cu un scop, fie că iau legătura cu alţi oameni, fie că fac ceva productiv.

Andrew Oswald, profesor de economie şi ştiinţe comportamentale la Universitatea din Warwick, care nu a fost implicat în studiu, a salutat cercetarea: „Acesta este un studiu valoros, deoarece oferă tot felul de dovezi statistice pentru o idee foarte intuitivă: fiinţelor umane le place să aibă timp liber la discreţie, pentru relaxare, treburi casnice, hobby-uri etc., dar nu prea mult”, notează Mediafax.