Data actualizării: | Data publicării:

Zelenski, precizări despre o eventuală întâlnire cu Putin

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Zelenski anunţă noi întâlniri cu SUA privind un eventual summit cu Putin şi garanţiile de securitate pentru Ucraina.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni noi discuţii cu emisarul preşedintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, după care va avea loc la sfârşitul săptămânii o întâlnire între delegaţii ucraineană şi americană pentru evaluarea situaţiei înaintea unor posibile negocieri de pace cu Rusia, relatează agenţiile EFE, DPA și Agerpres.

Obiectivul este de a "realiza pregătiri cu privire la posibilitatea unei viitoare întâlniri cu partea rusă", a declarat Zelenski la Kiev, la o conferinţă de presă comună cu premierul norvegian Jonas Gahr Store.

Săptămâna aceasta, Ucraina va primi din partea aliaţilor săi occidentali "un plan de bază privind garanţiile de securitate" ce îi vor fi oferite în cazul unui acord de pace cu Rusia, deşi stabilirea detaliilor asupra acestor garanţii "necesită mai mult timp", a spus Zelenski.

"După aceasta, aş dori să înţeleg, de la partea americană, dacă ruşii sunt pregătiţi (pentru o întâlnire) şi în ce format. Şi anume dacă ruşii sunt pregătiţi pentru formatul care a fost propus în SUA şi a fost susţinut de Ucraina în prezenţa liderilor europeni: o întâlnire bilaterală şi apoi una trilaterală", a adăugat el, referindu-se la o întâlnire cu preşedintele rus Vladimir Putin.

După summitul pe care preşedintele american Donald Trump l-a avut pe 15 august cu Putin în Alaska, încheiat potrivit celor doi cu unele progrese către soluţionarea negociată a războiului ruso-ucrainean, deşi nu au existat rezultate concrete, intenţia liderului de la Casa Albă era să fie organizat un summit trilateral Trump-Putin-Zelenski.

Trump a avut apoi la Casa Albă o întâlnire cu Zelenski şi cu un grup de lideri europeni susţinători ai Ucrainei, întâlnire pe care la un moment dat a întrerupt-o pentru a discuta la telefon cu Putin, iar la final a anunţat că se lucrează la organizarea mai întâi a unei întâlniri bilaterale Putin-Zelenski şi abia după aceasta ar urma să se desfăşoare şi trilaterala dorită.

Dar ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat săptămâna trecută că nu există încă niciun plan pentru un potenţial summit între Putin şi Zelenski, întrucât preşedintele ucrainean a refuzat toate propunerile de compromis care ar permite progrese în negocierile de pace. De partea sa, Zelenski acuză Rusia că face totul pentru ca un astfel de summit să nu se poată desfăşura şi le cere aliaţilor săi occidentali să impună noi sancţiuni împotriva Rusiei.

Zelenski respinge cedarea de teritorii



Putin ar fi cerut la summitul cu Trump ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Doneţk şi Lugansk) şi în schimb Rusia să îngheţe restul liniei frontului, dar ar fi devenit mai flexibil faţă de ideea unor garanţii de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA, însă în afara NATO şi fără trimiterea unor trupe ale acestei alianţe în Ucraina.

Dar Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, iar susţinătorii europeni ai Ucrainei insistă să trimită trupe în această ţară ca garanţie de securitate, deşi Rusia repetă mereu că o asemenea desfăşurare este pentru ea inacceptabilă.

Din punctul de vedere al Moscovei, a explicat ministrul rus de externe, un aranjament pentru garanţii de securitate oferite Ucrainei ar trebui să implice statele membre permanente în Consiliul de Securitate al ONU, respectiv SUA, Rusia, China, Regatul Unit şi Franţa, plus eventual alte ţări, precum Germania sau Turcia, dar în niciun caz ţări exclusiv din rândul membrilor NATO sau ai susţinătorilor Ucrainei.

Donald Trump a declarat vineri că în aproximativ două săptămâni ar trebui să ştie dacă sunt posibile progrese în încercarea sa de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, în condiţiile în care observă o ură imensă între Putin şi Zelenski. Trump a promis că va decide în aceste două săptămâni dacă va impune "sancţiuni masive" Rusiei sau dacă pur şi simplu va abandona încercările sale de mediere între Rusia şi Ucraina şi le va spune acestora că "este lupta voastră".

În acest timp, susţinătorii europeni ai Ucrainei o asigură în continuare pe aceasta de tot sprijinul dacă va continua războiul şi pregătesc noi sancţiuni împotriva Rusiei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Zelenski, precizări despre o eventuală întâlnire cu Putin
25 aug 2025, 18:22
J.D. Vance dezvăluie „concesiile semnificative“ făcute de Rusia în direcția unui acord de pace în Ucraina
25 aug 2025, 17:07
Președintele Poloniei oprește prin veto și finanțarea serviciului Starlink pentru Ucraina
25 aug 2025, 16:56
Karol Nawrocki nu mai vrea alocații și asistență medicală gratuită pentru ucrainenii care nu muncesc: Polonezii pe primul loc
25 aug 2025, 16:02
Zelenski vrea cel puțin 1 miliard de dolari lunar de la aliați pentru a cumpăra arme americane
25 aug 2025, 15:37
Aroganță pe autostradă: Ministrul amendat după ce s-a filmat mergând cu 225 km/h
25 aug 2025, 14:08
ParintiSiPitici.ro
Semnal ROȘU pentru 8 septembrie: Scenarii posibile pentru prima zi de școală. Ce ne arată faptele de până acum și ce s-ar putea întâmpla în Ziua 1 (analiză)
25 aug 2025, 11:53
Presiuni majore asupra lui Netanyahu. Șeful armatei îi cere să accepte ultimul acord de armistiţiu
25 aug 2025, 13:29
Pod vechi de peste un secol, distrus în luptele războiului civil. Avea o lungime de 300 de metri - FOTO
25 aug 2025, 12:09
Cutremur puternic înregistrat în această dimineață
25 aug 2025, 10:40
Nou eşec pentru mega-racheta miliardarului Elon Musk
25 aug 2025, 09:26
Planul lui Trump pentru a asigura decenii de dominație republicană în Camera Reprezentanților
25 aug 2025, 10:12
Israelul a lovit capitala Yemenului – șase morți și zeci de răniți în urma atacurilor împotriva rebelilor Houthi
25 aug 2025, 08:55
SUA ameninţă din nou Rusia cu sancţiuni, dacă nu se ajunge la un acord de pace în Ucraina
24 aug 2025, 21:28
Condiţiile Rusiei pentru pace în Ucraina. Intrarea Ucrainei în NATO, exclusă
24 aug 2025, 18:13
Ucraina foloseşte doar arme cu rază lungă produse în ţară pentru a ataca Rusia. Explicaţiile date de Zelenski
24 aug 2025, 16:22
Delegaţie SUA, discuţii în Israel cu Benjamin Netanyahu despre situaţia din Siria şi Liban
24 aug 2025, 15:51
Scrisoare din partea lui Trump către Zelenski, de Ziua Independenței Ucrainei. Ce urări și semnale politice a primit Kievul
24 aug 2025, 15:09
Val de treceri ilegale: Mii de ucraineni au intrat în România în primele luni din 2025
24 aug 2025, 14:05
Crimă șocantă în Germania. Un român și-a ucis logodnica și fiul: Doar fetița de 2 ani a supraviețuit prin minune
24 aug 2025, 13:07
Incendiu la o centrală nucleară din regiunea rusă Kursk, după un atac cu drone
24 aug 2025, 08:22
SUA au oprit în secret utilizarea unei arme puternice de către Ucraina împotriva Rusiei. Cine decide, de fapt, în final
24 aug 2025, 08:58
Alertă la granița Coreei: Focuri de avertizare și acuzații de 'provocare deliberată' între Nord și Sud
23 aug 2025, 23:16
Trump a decis să-l demită pe șeful informațiilor militare de la Pentagon după disputa privind atacurile asupra Iranului
23 aug 2025, 22:07
Alertă aeriană în Rusia: Zeci de drone doborâte, zboruri suspendate pe mai multe aeroporturi
23 aug 2025, 21:12
Mari surprize la Kiev. Pe cine ar vota ucrainenii la prezidențiale dacă duminica viitoare ar fi alegeri?
23 aug 2025, 19:45
Ucraina avertizează Belarusul cu privire la provocări în timpul exerciţiilor militare cu Rusia
23 aug 2025, 12:25
SUA şi Rusia, proiecte comune în Arctica şi Alaska. Putin "vede luminiţa de la capătul tunelului"
23 aug 2025, 09:46
Pedeapsă cu moartea pentru un fost președinte. Ce acuzații i se aduc
22 aug 2025, 23:50
Accident grav de autocar. Era plin cu turiști. Pasagerii au fost prinși sub mașină. Un copil mort, doi în stare critică, printre victime
22 aug 2025, 22:37
Gest neașteptat făcut de Trump de față cu toată lumea. Ce a scos din sertarul biroului său - Video
22 aug 2025, 22:05
Trump spune că Viktor Orban este "marele său prieten", după ce liderul ungar i-a cerut ajutorul
22 aug 2025, 19:07
SUA participă la alternativa Rusiei la Eurovision. Ce țări din Europa au fost invitate
22 aug 2025, 18:05
Întâlnirea pentru pace Putin - Zelenski. Serghei Lavrov susține că președintele Ucrainei spune ”nu” la tot: Trump a subliniat foarte clar
22 aug 2025, 16:48
Cererile lui Putin pentru Ucraina - surse Reuters. Informații de ultimă oră!
22 aug 2025, 13:55
Vești bune pentru economia românească. Grâul produs în țara noastră ajunge pe mesele egiptenilor. Ce valoare au tranzacțiile
22 aug 2025, 10:25
Probleme pentru Tesla lui Musk: NHTSA verifică modul în care compania a raportat incidentele rutiere
22 aug 2025, 09:30
Penurie de benzină în Rusia. Șoferii stau la cozi „kilometrice” ca să alimenteze
21 aug 2025, 22:57
Cele 4 cerințe ale lui Putin pentru un acord de pace în Ucraina. Ar fi gata să uite de Harkov, Zaporojie și Herson - Surse Reuters
21 aug 2025, 21:49
Pompier rănit grav în incendiile de vegetație din Portugalia. Autospecială cuprinsă de flăcări (VIDEO)
21 aug 2025, 21:04
Kremlinul vine cu noi condiții pentru a semna acorduri privind Ucraina. Rușii, deranjați de un decret emis de Zelenski acum 3 ani
21 aug 2025, 19:54
Turiști revoltați în Italia: Într-un bar au fost taxați și pentru muzica din boxe
21 aug 2025, 19:41
Donald Trump face un pas în spate. Retragere din negocierile Volodimir Zelenski - Vladimir Putin
21 aug 2025, 17:49
După Polonia, un alt stat NATO impune restricții aeriene din cauza dronelor rusești
21 aug 2025, 16:39
Lavrov, reacție la dorința lui Macron și Starmer de a trimite trupe străine în Ucraina
21 aug 2025, 15:28
Declarația comună a UE și SUA privind comerţul şi investiţiile transatlantice
21 aug 2025, 14:52
Avertisment venit din Turcia condusă de Erdoğan în toiul pregătirilor negocierilor dintre Trump, Putin și Zelenski: Fără încetare a focului, nu există garanții de securitate pentru Kiev
21 aug 2025, 14:55
Europenii îi cer lui Trump să trimită avioane F-35 în România
21 aug 2025, 13:52
Lavrov, acuzații dure la adresa liderilor europeni privind soluționarea conflictului din Ucraina
21 aug 2025, 13:38
Care este planul în trei etape al președintelui Coreei de Sud pentru denuclearizarea Coreei de Nord
21 aug 2025, 13:42
Guvernul inițiază proces împotriva supermarketurilor. Lidl, printre lanțurile vizate
21 aug 2025, 13:25
Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, reacție sfâșietoare după condamnarea lui Vlad Pascu la 10 ani de închisoare
21 aug 2025, 12:24
Cele mai noi știri
acum 8 minute
Horoscop 26 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
acum 14 minute
Răzvan Ioan Dincă: Trebuie răbdare pentru o informare de calitate. Cine sunt mentorii tinerilor / video
acum 1 ora 8 minute
Ce boli poți lua dacă ai relații intime cu o persoană vaccinată împotriva COVID-19. Dar cu una nevaccinată? Când poți face cancer
acum 1 ora 52 minute
Zelenski, precizări despre o eventuală întâlnire cu Putin
acum 1 ora 55 minute
De la scenă la lege: Bogdan Drăcea cere protecție reală pentru câini și pisici / video
acum 2 ore 5 minute
Festivalul UNDERCLOUD își serbează majoratul în noul teatru ”Grivița 53”
acum 2 ore 25 minute
Medicul Flavia Groșan revine asupra conspirației. Nu pățim nimic dacă avem relații intime cu oameni care s-au vaccinat împotriva COVID-19... o spune până și ea
acum 2 ore 31 minute
Grindeanu, demersuri pentru sprijinul administrațiilor locale. Cu cine s-a întâlnit liderul PSD / foto în articol
Cele mai citite știri
pe 24 August 2025
Delta Dunării renaște. 1.000 de hectare reconectate cu apele fluviului şi transformate într-un veritabil paradis natural
pe 24 August 2025
Armată de 4 luni pentru români. Chirieac, întrebare cheie pentru Moșteanu și Țoiu
acum 11 ore 7 minute
Românii vor putea călători în ţările UE doar cu buletin cu cip. Cum și de când se aplică noua reglementare
pe 24 August 2025
De ce a refuzat Gigi Becali să-l boteze pe "Georgios", copilul lui Ianis Hagi
acum 7 ore 47 minute
Semnalul pe care l-a dat Călin Georgescu astăzi către AUR și Guvern. Bogdan Chirieac: E o poartă deschisă. Ar avea un succes uriaș
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel