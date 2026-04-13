Vulcanul Sakurajima a erupt din nou: Nori uriași de cenușă în sudul Japoniei / video
Data actualizării: 14:26 13 Apr 2026 | Data publicării: 14:17 13 Apr 2026

Vulcanul Sakurajima a erupt din nou: Nori uriași de cenușă în sudul Japoniei / video
Autor: Elena Aurel

muntele sakurajima, japonia Sursa foto: Freepik, @Kitinut

Un vulcan din sudul Japoniei a erupt din nou în weekend.

Un vulcan din sudul Japoniei a erupt în weekend pentru a doua oară în ultimele patru luni, expulzând în atmosferă nori imenşi de cenuşă, au anunţat agenţia naţională de meteorologie şi media locale, informează luni AFP şi Agerpres. 

Sakurajima, unul dintre cei mai activi vulcani din ţară, a erupt sâmbătă după-amiază, expulzând o coloană de fum care a depăşit 3.400 de metri altitudine, a indicat Agenţia de Meteorologie din Japonia.

Aceasta este prima erupţie majoră a acestui vulcan înregistrată după 13 decembrie, potrivit cotidianului nipon Yomiuri Shimbun. 

Video:

japonia
eruptie vulcan
