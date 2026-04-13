Vulcanul Sakurajima a erupt din nou: Nori uriași de cenușă în sudul Japoniei / video

Un vulcan din sudul Japoniei a erupt în weekend pentru a doua oară în ultimele patru luni, expulzând în atmosferă nori imenşi de cenuşă, au anunţat agenţia naţională de meteorologie şi media locale, informează luni AFP şi Agerpres.
Sakurajima, unul dintre cei mai activi vulcani din ţară, a erupt sâmbătă după-amiază, expulzând o coloană de fum care a depăşit 3.400 de metri altitudine, a indicat Agenţia de Meteorologie din Japonia.
Aceasta este prima erupţie majoră a acestui vulcan înregistrată după 13 decembrie, potrivit cotidianului nipon Yomiuri Shimbun.
????El volcán Sakurajima, uno de los más activos de Japón, entro en erupción este domingo, generando columnas de ceniza y actividad volcánica en la zona.https://t.co/0Z9IVWpyfq pic.twitter.com/292zZfZ6I6— News On Demand (@OnDemand_News) April 13, 2026
Sakurajima volcano in Japan’s Kagoshima Prefecture has erupted again, sending ash and smoke into the sky#Japan #Sakurajima #volcano #smoke pic.twitter.com/bs5MiTnNKx— WION (@WIONews) April 13, 2026
de Val Vâlcu